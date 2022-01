Des bières sans alcool élaborées à Baie-Comeau

La microbrasserie St-Pancrace de Baie-Comeau produira d’ici quelques mois des bières sans alcool et des seltzers aux petits fruits nordiques.

Plus précisément, l’entreprise offrira des déclinaisons sans alcool de trois bières existantes, en plus d’offrir deux seltzers, une eau pétillante à faible teneur en alcool, à saveur d’argousier et de camerise.

L’usine produit actuellement 400 000 litres de bière par année, auxquels s’ajouteront 100 000 litres de ces nouveaux produits au cours des prochaines années.

Ce développement permettra de créer deux nouveaux emplois.

La microbrasserie St-Pancrace reçoit une aide du fédéral de presque 135 000 $ pour son projet de diversification, qui coûtera environ 440 000 $ pour l’achat et l’installation des équipements.

Un premier projet pilote a vu le jour l’an dernier pour séparer l’alcool de la bière avec l’aide du Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale. À terme, la microbrasserie compte utiliser entre 6 et 8 millions de tonnes de camerise et d’argousier provenant de la Ferme Manicouagan et d’Argousier Côte-Nord.

Les premières boissons seront sur les tablettes au printemps, seulement sur la Côte-Nord dans un premier temps.

