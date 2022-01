Encore une panne pour le traversier «F.-A.-Gauthier»

Le traversier «F.-A.-Gauthier» est cloué à quai en raison d’une panne électrique.

• À lire aussi: Fin de la cale sèche du «F.-A.-Gauthier»

Les employés de la traverse ont remarqué le problème lorsqu’ils ont coupé l’alimentation en électricité du réseau terrestre, vers 8 h du matin.

Les équipes de la Société des traversiers du Québec (STQ) sont en investigation et tentent de rétablir l’électricité sur le navire le plus rapidement possible.

Le navire de relève, le «Saaremaa», est actuellement en arrêt technique à Trois-Rivières.

Le «F.-A.-Gauthier» a connu nombre de déboires ces dernières années et a dû passer de longs mois en cale sèche pour régler des problèmes de propulseurs, qui ont obligé la STQ à multiplier les solutions de rechange au fil du temps.