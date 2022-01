Evive: des smoothies prisés des Américains

La croissance ne s’est jamais démentie pour Evive Nutrition depuis sa fondation, en 2015. Sa gamme de smoothies offerts en cubes surgelés est aujourd’hui vendue dans les épiceries à travers le Canada et dans plusieurs États américains.

• À lire aussi: Passeport vaccinal dans les grandes surfaces: Renaud-Bray exhorte Québec à faire marche arrière

• À lire aussi: Le projet de Britishvolt à Bécancour atteindrait les 10 milliards $

• À lire aussi: Une PME d’ici à la rescousse des parents français

« D’année en année, on enregistre une croissance de 300 % », souligne Dominic Dubé, cofondateur de l’entreprise avec sa conjointe, Claudia Poulin.

Le chiffre d’affaires d’Evive est ainsi monté en flèche pour atteindre 38 M$ en 2021.

C’est maintenant vers les États-Unis que les associés se tournent pour continuer de faire grandir l’entreprise. Amorcée en 2020, l’expansion américaine s’accélère avec l’implantation de deux centres de distribution situés en Californie et dans la région de New York, un projet qui a été rendu possible grâce à un partenariat avec des investisseurs américains.

« De par la nature de nos produits qui sont congelés, il faut être près de notre clientèle, explique Dominic Dubé. Il nous a fallu bâtir une logistique efficace pour répondre à la demande des consommateurs qui augmente chaque mois. »

Actuellement, les smoothies Evive sont vendus dans plus de 500 épiceries dans une trentaine d’États américains. À cela s’ajoutent les ventes en ligne pour la livraison à domicile.

Abonnement pour la livraison

Aux États-Unis comme ici, cette formule d’abonnement pour la livraison à domicile, offerte depuis quatre ans, connaît un grand succès. Sur le marché canadien, les ventes en ligne représentent aujourd’hui 50 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. Selon Dominic Dubé, la pandémie a largement contribué à l’augmentation de la demande pour la livraison à domicile.

« En raison de la situation chaotique dans les épiceries au début de la crise, du jour au lendemain, le nombre de boîtes expédiées chez nos clients a été multiplié par cinq, révèle-t-il. Ce bond spectaculaire des ventes a représenté tout un défi logistique. On s’est doté d’un nouveau centre d’emballage et il a fallu mettre en place l’ensemble des mesures sanitaires. »

C’est aussi en pleine pandémie que l’entreprise, fondée à Sherbrooke, mais maintenant établie à Montréal, a procédé au lancement de nouveaux produits. Les consommateurs peuvent maintenant choisir entre trois gammes de smoothies, soit Énergisante, Extra protéiné et la toute nouvelle Superfonctionnelle, toutes composées à base de fruits, de légumes et de superaliments biologiques.

Evive propose également quatre différents repas qui sont aussi présentés sous forme de cubes surgelés. Il suffit d’ajouter de l’eau pour en faire une soupe ou de les accompagner de pâtes, de riz ou de légumes pour un repas complet et nutritif.

Autres visées territoriales

Dominic Dubé a aussi profité de son récent congé de paternité pour mettre au point une recette de muffins véganes et sans gluten qui seront lancés au cours de l’hiver.

« Il y a une recette de muffins que j’adore. Pour me simplifier la vie avec bébé, j’ai eu l’idée de mettre la pâte dans nos moules et de la surgeler. Je l’ai ensuite fait cuire et le résultat a été très bon. Notre équipe en développement de produits chez Evive Lab a beaucoup aimé, et on a décidé de l’ajouter à notre gamme de produits. »

Au départ, une seule saveur de muffins sera offerte, soit bananes et chocolat, et d’autres suivront.

Les idées ne manquent pas chez Evive. D’autres produits sont aussi en développement, dont une gamme de boissons.

« On veut étendre notre gamme dans différentes catégories d’aliments, précise Dominic Dubé. On ne perd pas de vue notre objectif premier : faciliter la vie des consommateurs qui veulent adopter une alimentation saine sans sacrifier la saveur et le plaisir de manger. »

Ces innovations prendront éventuellement le chemin des États-Unis. Pour le moment, Evive n’y distribue que ses smoothies pour se donner le temps de bien s’implanter dans ce nouveau marché. L’entreprise a d’autres visées territoriales et projette éventuellement un lancement en l’Europe, mais il n’est pas question de brusquer les choses.

« On y va une bouchée à la fois. Pour le moment, notre focus est sur les États-Unis, où l’on doit faire nos preuves. On est bien parti puisqu’on enregistre une augmentation des ventes par épicerie chaque semaine. C’est de bon augure. »

Evive