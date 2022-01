Faire affaire ensemble: s’approvisionner ici pour un Québec fier, innovant, engagé et prospère

Faire affaire ensemble, c’est s’approvisionner en biens et en services auprès de fournisseurs québécois. Une pratique qui génère des répercussions tangibles par des entreprises plus solides, des retombées fiscales positives et une meilleure balance commerciale pour le Québec, en plus de contribuer à inspirer le désir d’entreprendre!

Choisir de plus en plus de fournisseurs d’ici et tisser des liens forts avec eux, c’est la vision de la Microbrasserie St-Pancrace, lauréat national de 2021 pour Faire affaire ensemble.

Pour mieux comprendre les impacts humains et économiques concrets pour l’entreprise, regardez cette capsule:

Les ambassadeurs de Faire affaire ensemble

Comme la Microbrasserie St-Pancrace, des entreprises de partout au Québec et de toutes les sphères d’activités font évoluer leurs pratiques d’approvisionnement auprès de fournisseurs québécois. En voici quelques-unes! Cliquez sur les liens ci-dessous pour en savoir plus sur ces lauréats régionaux Faire affaire ensemble 2021 du Défi OSEntreprendre:

À vous de jouer!

À la recherche d’idées pour savoir par où commencer? Le site Internet d’OSEntreprendre est une mine d’informations et d’outils pour alimenter sa réflexion sur ses pratiques d’approvisionnement, notamment grâce au Carrefour Faire affaire ensemble. On y retrouve également un répertoire qui permet de dénicher facilement des fournisseurs issus de la communauté OSEntreprendre.

Votre entreprise fait déjà affaire avec des fournisseurs québécois? Inscrivez-vous au volet Faire affaire ensemble Défi OSEntreprendre d’ici le 15 mars 2022, 16 h et devenez, vous aussi, un fier ambassadeur!

Votre histoire saura sans doute en inspirer d’autres à se mettre en action!