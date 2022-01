Klô et «Pag» à Baie-Saint-Paul

Le Festif! de Baie-Saint-Paul relance sa Tournée de portes. Klô Pelgag, Vincent Vallières, Mononc’ Serge, Salomé Leclerc et « Pag » offriront de courtes prestations pour les résidents de la petite municipalité charlevoisienne.

Ils offriront des spectacles dans un kiosque musical mobile et vitré qui défilera, les vendredis soirs et samedis, devant des résidences.

Klô Pelgag lancera le tout vendredi et samedi. Vincent Vallières suivra les 28 et 29 janvier, Mononc’ Serge, les 4 et 5 février, Salomé Leclerc, les 18 et 19 février et Michel Pagliaro, les 25 et 26 février. Un total de 70 courtes prestations seront offertes.

« On a tout attaché ça, la semaine dernière, en 48 heures », a lancé Clément Turgeon, directeur général et artistique du Festif! de Baie-Saint-Paul.

Le report du Festif! à l’école et du Cabaret de la relève a amené le retour de cette initiative qui avait été présentée durant l’hiver 2021.

« J’avais déjà approché quelques artistes au cas où. Ils sont contents d’avoir une occasion de donner des prestations à un moment où les salles sont fermées. On leur amène, d’une certaine façon, une bonne nouvelle », a-t-il fait remarquer, faisant référence à la fermeture des salles de spectacles, toujours effective.

14 résidences visitées

C’est gratuit et les inscriptions sont en cours pour la Tournée de portes de Klô Pelgag. Elle se produira en solo entre 18 h et 22 h, vendredi, et entre 17 h et 22 h, samedi. Sept résidences seront visitées le vendredi et sept autres le lendemain. Un formulaire est disponible sur la page Facebook du Festif! de Baie-Saint-Paul.

Les maisons seront sélectionnées par un tirage au sort. Un rassemblement de 20 personnes maximum est permis sur les terrains des résidences, le port du masque est fortement recommandé et une distanciation de un mètre entre chaque bulle familiale est requise. Certaines des performances seront diffusées en direct sur la page Facebook du Festif!.

Bleu Jeans Bleu, Sara Dufour, Yves Lambert, Marjo, Qualité Motel, Random Recipe et Mara Tremblay ont participé à cette initiative en 2021.