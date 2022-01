La météo gâche le retour en classe

Le Québec attend ce matin la plus importante tempête de neige de l’hiver, ce qui a incité plusieurs écoles à fermer le jour du retour en classe.

Tôt ce matin, un système dépressionnaire arrivera sur le sud du Québec en provenance de la côte est des États-Unis, où il a causé hier des pannes de courant touchant 235 000 personnes.

La tempête doit d’abord faire tomber de 15 à 25 cm sur la métropole, selon Environnement Canada. Mais au nord de Montréal, « ça peut aller jusqu’à 35 cm », précise Bertin Ossonon, météorologue pour Météomédia.

La région de l’Outaouais est celle qui recevra le plus de neige, soit de 30 à 40 cm.

La tempête doit ensuite remonter le fleuve Saint-Laurent, frapper le Centre-du-Québec en fin d’avant-midi, puis la région de Québec en après-midi.

La neige, combinée à des vents de 60 à 70 km/h, devrait créer de la poudrerie, limitant fortement la visibilité et créant ainsi des conditions dangereuses sur les routes.

« J’inviterais les gens à reporter leurs déplacements carrément s’ils peuvent le faire et les parents à garder leurs enfants à la maison [si possible] », mentionne Jean-Philippe Bégin, météorologue pour Environnement Canada.

Hier, plusieurs écoles avaient déjà annoncé leur fermeture. Juste à Montréal, c’était le cas de celles des centres de service de Montréal de la Pointe-de-l’île et Marguerite-Bourgeoys.

Un défi de déneigement

La Ville de Montréal dit avoir mobilisé « toutes ses équipes » en prévision de la tempête. Elle déclenche une opération de chargement de la neige après une accumulation de 10 à 15 cm.

« Au plus fort d’une opération de chargement de la neige, c’est quelque 3000 employés qui sont à l’œuvre », a rappelé le relationniste Guillaume Rivest.

Mais c’est un double défi qui attend les équipes de déneigement, indique Jean-Philippe Bégin, puisqu’une bordée de neige de 5 à 10 cm est aussi attendue mercredi.

« On aura déjà des bancs de neige dans les rues qui n’auront pas été déneigés et on rajoute de la neige à ça. Historiquement, ça cause des soucis. »