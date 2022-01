Le Centre-du-Québec: la région de prédilection pour une escapade hivernale d’un week-end

À la recherche de la destination idéale pour décrocher du quotidien le temps d’un week-end? Cap sur le Centre-du-Québec, une région aux multiples attraits située à courte distance de route de Montréal et des environs!

Que vous souhaitiez planifier une escapade hivernale sous le signe de la gastronomie, de la culture, du plein air ou de la détente, la région du Centre-du-Québec vous offre un monde de découvertes.

Drummondville, Victoriaville, Bécancour, Nicolet et Plessisville sont toutes des villes qui proposent une variété d’activités pour le plus grand bonheur des petits comme des grands.

Des activités extérieures pour tous

Buzz Photo

Les joies du plein air

Patin, raquette, randonnée, glissade, fat bike, ski alpin, motoneige... les activités extérieures sont nombreuses lors de la saison hivernale. Blottie entre le contrefort des Appalaches et les plaines du Saint-Laurent, la région est dotée de plusieurs parcs régionaux et centres de glisse:

Parc de la rivière Gentilly: les amants de la nature pourront y pratiquer le fat bike, la raquette ou le ski-raquette (ski Hok), tout en admirant les magnifiques paysages enneigés.

Parc régional de la Forêt Drummond: inauguré en 2020, ce massif forestier est le rendez-vous des amoureux de la nature à moins de 10 km de l’autoroute 20.

Parc régional des Grandes-Coulées: à pied ou en raquette, profitez des 10 km de sentiers qui longent la rivière Noire dans un cadre enchanteur.

Parc du Mont Arthabaska: à même Victoriaville, explorez ce parc et ses trésors à pied, en raquette ou en ski de fond.

Station du Mont Gleason: ouverte en journée et en soirée, cette station de ski familiale propose 20 pistes pour tous les niveaux ainsi que des glissades et des sentiers de raquette et de randonnée alpine.

Mont Apic: cette station de plein air située à Saint-Pierre-Baptiste est idéale pour les skieurs et la pratique d’activités familiales comme la raquette.

Jetez un coup d’œil aux magnifiques activités extérieures offertes dans la région! X

La culture à l’honneur

Si vous avez envie de rester au chaud, pas de problème! Plusieurs activités intérieures vous permettront de vous imprégner de la culture et de l’histoire de la région. Voici quelques incontournables:

Musée des cultures du monde: explorez les similitudes et les différences des diverses cultures à travers le monde en parcourant les expositions temporaires et permanentes.

Centre d’interprétation de la Fromagerie St-Guillaume: quel plaisir d’apprendre tout en faisant des découvertes gourmandes! Cette activité promet de régaler les papilles de tous les membres de la famille.

Maison des arts de Drummondville: jetez un œil à la programmation variée de cette référence québécoise en matière de diffusion des arts de la scène.

Moulin Michel de Gentilly: peu importe la saison, cet immeuble patrimonial, véritable joyau historique érigé en 1774, promet de vous transporter à travers le temps!

Découvrez les attraits culturels à ne pas manquer dans la région! Musée des cultures du monde En savoir plus Centre d’interprétation de la Fromagerie St-Guillaume En savoir plus Maison des arts de Drummondville En savoir plus Moulin Michel de Gentilly En savoir plus

Un hôtel de charme

Pour profiter d’une escapade détente au cœur d’un site au paysage enchanteur, posez vos valises dans l’une des 56 chambres, dont 36 avec vue sur le lac du Manoir du lac William!

Situé aux abords du lac William à Saint-Ferdinand, ce Manoir – la crème de la crème selon TripAdvisor – propose une délicieuse table gastronomique qui met en vedette les saveurs régionales, plusieurs aires de détente et une belle sélection d’activités hivernales sont comprises dans votre forfait hébergement.

Certifié SPA d’excellence par l’Association québécoise des spas, le Manoir du lac William vous offre la pause détente dont vous aviez besoin pour recharger vos batteries seul, en famille ou entre amis.

Vous avez un chien? Le Manoir offre des facilités de gardiennage en milieu familial tout près. Plus de détails ici.

Une région gourmande

Rien de mieux que de se rassembler autour d’un délicieux repas après une journée de plein air ou de découvertes culturelles! Que vous soyez du type menu gastronomique, dégustation de bières dans une microbrasserie ou pause gourmande dans un café, ne manquez pas l’occasion de vous régaler.

Lors de votre escapade hivernale dans le Centre-du-Québec, assurez-vous de goûter à leurs spécialités régionales:

La poutine: c’est au Centre-du-Québec que ce plat populaire aurait vu le jour. Concoctée avec les délicieux fromages des fromageries de la région, la fameuse poutine représente une étape incontournable de votre séjour. Arrêtez-vous à la Fromagerie Victoria, à La Grange Pardue ou à la Halte chez Lemaire pour essayer la leur!

La canneberge: celle qu’on surnomme «la perle du Centre-du-Québec» est en vedette dans de nombreux plats et desserts dans les restaurants de la région.

Les vins: le Centre-du-Québec compte quelques vignobles qui produisent une belle variété de produits tels que des vins biologiques et de vendange tardive. Le restaurant du Manoir du lac William de Saint-Ferdinand propose une carte des vins qui fait belle part à ces trésors.

Arrêtez-vous à ces adresses gourmandes lors de votre visite! Roy Jucep à Drummondville, pour goûter à l’authentique poutine En savoir plus Ô Quai des Brasseurs à Bécancour, pour découvrir des bières originales En savoir plus Shad Café à Victoriaville, pour vous réchauffer autour d’un café et d’une viennoiserie En savoir plus L’Établi Brasserie Urbaine à Drummondville, pour boire un verre et profiter d’une cuisine conviviale En savoir plus

Entre plein air, culture, détente et gastronomie, la région du Centre-du-Québec regorge d’attraits à découvrir lors d’une escapade hivernale d’un week-end!