Legault doit dire non aux subventions pour l’Airbus A220, estime la FCC

Le gouvernement Legault doit tirer des leçons du passé quant aux subventions pour l’ex-C Series de Bombardier devenue l’Airbus A220, estime la Fédération canadienne des contribuables (FCC).

• À lire aussi: Québec pompe de nouveau des millions pour soutenir la C Series

«Ce n’est pas la première fois que les contribuables dompent de l’argent dans l’ex-C Series. Il faut arrêter de croire que cette fois-ci sera la bonne et laisser les investisseurs privés prendre le risque», a déclaré le directeur au Québec de la FCC, Renaud Brossard, par voie de communiqué.

Le «Journal de Montréal» rapportait lundi que le gouvernement du Québec s’apprêterait à mettre plus de 200 millions $ dans le projet de l’Airbus A220, autrefois connu sous le nom de C Series de Bombardier.

La FCC rappelle que le gouvernement du Québec a déjà mis de l’argent à deux reprises dans le projet, «soit 117 millions $ en 2008 et 1,3 milliard en 2016». Elle estime que le dernier placement n’aurait plus de valeur aujourd’hui et souligne que le gouvernement fédéral «a aussi dépensé près de 500 millions $ dans le projet via investissements en 2008 et en 2017».

«Une compagnie multimilliardaire telle qu’Airbus est en mesure de trouver 200 millions $ autrement qu’en demandant la charité aux contribuables», a déploré M. Brossard.

Le directeur est d’avis que les investisseurs privés doivent faire leur part, d’autant plus que selon lui, Airbus prévoit faire un profit équivalent à 6,4 milliards $ pour l’année financière 2021.