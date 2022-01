Les bienfaits de l’Oméga 7

J’ajoute une information à la réponse donnée à Sylvie qui souffrait de xérostomie (sécheresse buccale). L’argousier est un des rares végétaux à produire des fruits (argouse) contenant des Oméga 7 dans leur pulpe et leurs pépins. L’huile d’argousier entre dans la composition de cosmétiques et de crèmes solaires.

G. Désaulniers

L’argousier fait partie des super aliments et pourrait effectivement aider à atténuer la sécheresse buccale. On le trouve congelé dans les épiceries spécialisées. Quant à l’huile, elle est plus rare sur le marché.