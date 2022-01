Les iles Tonga coupées du monde après l’éruption et le tsunami

De nombreuses familles attendaient lundi désespérément des nouvelles de leurs proches sur les iles Tonga, coupées du monde depuis la puissante éruption volcanique de la semaine dernière, qui a provoqué un tsunami dans le Pacifique.

L’archipel est privé de connexions téléphoniques et internet, le cataclysme ayant sectionné un câble essentiel pour ses communications qui ne devrait pas être réparé avant des semaines. Et le nuage de cendres volcaniques empêche les avions d’atterrir.

Les informations, depuis ce pays d’à peine 100.000 habitants, n’arrivent qu’au compte-goutte grâce à de rares téléphones satellites, et l’étendue réelle des dégâts reste largement inconnue.

La Nouvelle-Zélande et l’Australie ont envoyé des avions militaires de reconnaissance lundi pour essayer d’évaluer depuis le ciel l’ampleur des dommages et de déterminer quels sont les besoins d’aide les plus urgents, selon la première ministre néozélandaise Jacinda Ardern.

«Nous savons que l’eau est un besoin immédiat», a-t-elle déclaré aux journalistes.

Les deux pays ont également mobilisé des avions de transport militaire C-130, prêts à décoller vers les Tonga une fois le nuage de cendres dissipé pour y parachuter de l’aide, voire y atterrir si l’état des pistes le permet.

L’éruption, une des plus puissantes des dernières décennies dans le monde, a été entendue jusqu’en Alaska. Elle a déclenché un tsunami qui a inondé des côtes des États-Unis jusqu’au Chili ainsi qu’au Japon, et fait deux morts au Pérou. Des cendres et des pluies acides se sont abattues sur une grande partie du Pacifique.

«Nous ne savons rien»

«Je pense que le pire, c’est la coupure et le fait que nous ne savons rien», a déclaré Filipo Motulalo, journaliste tongien qui travaille en Nouvelle-Zélande pour Pacific Media Network.

«Il n’y a aucune communication», a-t-il ajouté. «Notre maison fait partie de celles qui sont proches de la zone qui a déjà été inondée, donc nous ne savons pas quels sont les dégâts.»

Mme Ardern a déclaré dimanche que le gouvernement néozélandais avait établi un contact par satellite avec le haut-commissariat du pays à Nuku’alofa. Selon elle, aucune victime n’a été signalée dans la capitale, mais il y a des dégâts «importants» dans certaines zones.

Le ministre australien du Développement international, Zed Seselja, a indiqué que des policiers australiens stationnés au Tonga avaient envoyé un état des lieux «plutôt inquiétant».

Aéroport à priori utilisable

«Les routes et certaines maisons ont subi des dommages assez importants», mais «une des bonnes nouvelles (...) c’est que l’aéroport n’a subi aucun dégât significatif», a déclaré le ministre.

«C’est très, très important, car dès que le nuage de cendres se dissipera nous serons capables d’envoyer des vols humanitaires vers les Tonga», a-t-il ajouté.

«D’après le peu d’informations dont nous disposons, l’échelle de la dévastation pourrait être immense, spécialement pour les iles les plus isolées», a déclaré pour sa part Katie Greenwood, de la Fédération internationale de la Croix-Rouge.

Des vues saisissantes prises de l’espace en fin de semaine dernière montrent le moment de l’éruption du Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, sur une des iles inhabitées des Tonga : un énorme champignon de fumée et de cendres de 30 km de haut, suivis immédiatement du déclenchement d’un tsunami.

Des vagues de 1,2 mètre ont déferlé sur Nuku’alofa, où les habitants ont fui vers les hauteurs, laissant derrière eux des maisons inondées, tandis que des roches et de la cendre tombaient du ciel.

«C’était une énorme explosion», a expliqué au site d’informations Stuff une habitante des Tonga, Mere Taufa. «Le sol a tremblé, la maison entière était secouée. Ça venait par vagues. Mon jeune frère pensait que des bombes explosaient près de chez nous». Quelques minutes plus tard, l’eau a envahi leur maison jusqu’au plafond.

«Je dirais que nous sommes anxieux, pas effrayés», a déclaré le secrétaire de la communauté tongane d’Auckland, Kennedy Maeakafa Fakana’ana’a-ki-Fualu.

«Nous espérons que tout le monde va bien», a-t-il dit à l’AFP.

Réparer le câble dont dépendent les Tonga pour leurs communications «pourrait prendre jusqu’à deux semaines», a déclaré le directeur des réseaux du Southern Cross Cable Network, Dean Veverka. «Le navire le plus proche pour la pose du câble se trouve à Port Moresby», la capitale de la Papouasie–Nouvelle-Guinée, située à plus de 4.000 kilomètres des Tonga, a-t-il expliqué.

