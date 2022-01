Leylah trébuche dès le premier tour

La joueuse de tennis québécoise Leylah Annie Fernandez n’aura fait que passer en Australie, elle qui s’est inclinée en deux manches de 6-4 et 6-2 devant l’Australienne Maddison Inglis au premier tour du premier tournoi majeur de l’année, tard lundi soir.

• À lire aussi: «Ce fut très difficile d’obtenir cette victoire»

La 24e raquette mondiale n’a jamais été en mesure de retrouver le jeu qui avait fait d’elle une finaliste aux plus récents Internationaux des États-Unis. La 133e raquette de la WTA n’aura finalement eu besoin que d’un peu moins de 1 h 30 min pour se défaire de son adversaire.

C’est donc dire que pour une troisième année de suite, la Canadienne n’a pas été en mesure de passer le premier tour de cet événement.

Le septième jeu de la première manche a été décisif, alors que la favorite locale a réussi le seul bris de service du set.

Inglis a frappé plus tôt et plus fort en deuxième manche, brisant Fernandez sur chacun des deux premiers jeux au service de la Québécoise. Cette dernière a éprouvé plusieurs ennuis avec les balles en mains, commettant sept doubles fautes, en plus de conserver un mince pourcentage de conversion de premières balles de 63%. De plus, Fernandez n’a remporté que 25 des 38 échanges lorsque son premier service demeurait en jeu.

La situation n’a été guère mieux pour la représentante de l’unifolié en retour de service, elle qui n’a pas été en mesure de profiter d’une seule des trois occasions de briser qu’elle a eues.

À VOIR AUSSI