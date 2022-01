Lucid, un nouveau constructeur de luxe, à la conquête de l’électrique

Aux côtés de Vinfast, Imperium Motors, Rivian et Fisker, Lucid fait partie de ces nouvelles marques de véhicules électriques qui comptent s’accaparer une partie du marché automobile nord-américain.

Alors que 2021 tirait à sa fin, Antoine Joubert s’est déplacé en Californie pour visiter les installations de Lucid et mettre à l’essai la Air, leur berline entièrement électrique.

En compagnie de son collègue Germain Goyer, il a partagé son expérience à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio.

D’abord des batteries

Lucid n’est pas arrivé du jour au lendemain avec une berline électrique de ce calibre. Ce sont plusieurs années de recherche et de développement qui ont permis cet accomplissement.

« D’abord, chez Lucid, on a commencé à travailler à l’élaboration des batteries. L’idée était de fabriquer des batteries pouvant emmagasiner un maximum d’énergie dans un format compact et léger », mentionne M. Joubert.

Il rajoute que « toutes les batteries qu’on retrouve en Formule E proviennent de chez Lucid ». On a donc su se développer une solide expertise dans le milieu avant de même de commercialiser une première voiture.

Une berline impressionnante

Notamment par la technologie qu’elle propose, la Air est une berline qui épate grandement. On a d’ailleurs porté une attention particulière à l’aérodynamisme de la voiture. Le chroniqueur du Guide de l’auto disait en ondes que « le plancher, contenant les batteries, n’est pas plat, mais plutôt incurvé vers l’arrière pour optimiser le coefficient aérodynamique ».

À l’inverse, en ce qui a trait aux suspensions, on a été très conservateur en n’optant pas pour un système pneumatique. « La Air est munie de jambes McPherson traditionnelles et les amortisseurs sont réglables en fonction du mode de conduite sélectionné », précise M. Joubert.

Lorsqu’on s’attarde à la fiche technique de la voiture, on ne peut qu’être bouche bée en apprenant qu’elle développe 1100 chevaux. « Ce n’est pas la violence d’une Tesla Model S Plaid pour l’accélération depuis un départ arrêté. Ce sont les reprises qui impressionnent. Tu roules à 100 km/h, tu appuies à fond et ça décolle tout d’un coup », témoigne M. Joubert.

En ce qui a trait à l’espace, il affirme que « tu as un gigantesque coffre à l’avant, tu as un coffre à l’arrière aussi. C’est plus spacieux que dans n’importe quelle berline que tu puisses imaginer. »

Le plan pour le Canada

Lucid a livré ses premiers exemplaires aux États-Unis à l’automne 2021, mais il faudra patienter encore un peu au Canada. « Actuellement, il y a une boutique à Vancouver qui a été inaugurée en octobre dernier. [...] Ensuite viendront Toronto, puis Montréal vers la fin de 2023 », avance M. Joubert.

Il est prévu qu’un VUS rejoigne les rangs de cette berline prochainement.

Tout comme dans le cas de Tesla, par exemple, on mise sur des boutiques appartenant au constructeur plutôt que des concessionnaires. On mettra de l’avant les transactions en ligne et le service à domicile.

