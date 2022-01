Le grand guide du mariage civil au Québec: une référence pour les futurs mariés

Ça y est! Vous avez eu droit à la grande demande et vous avez prononcé le fameux «oui, je le veux». L’organisation de votre mariage est un événement unique qui devrait se dérouler sous le signe du plaisir. C'est pourquoi consulter un guide pratique pour bien vous préparer vous sera fort utile!

Depuis 1969, les couples québécois peuvent opter pour un mariage civil présidé par un célébrant laïque. Une formule qui semble plaire à plusieurs personnes, puisque, plus de 50 ans plus tard, la part des mariages civils est passée de 2% à 64%, selon l’Institut de la statistique du Québec.

Les nouveaux mariés vous le confirmeront: lorsque vous prenez la décision de vous lancer dans les préparatifs du mariage, certains conseils peuvent vous éviter des maux de tête, surtout en ce qui concerne le processus administratif et le déroulement de la cérémonie.

Le grand guide du mariage civil au Québec

Afin de bien vous guider dans vos démarches, l’équipe de notaires spécialistes de Me Leopold Lincà a rédigé Le grand guide du mariage civil au Québec, un outil pratique pour les futurs mariés.

Découvrez de quelle façon ce guide peut vous apporter de judicieux conseils dans la préparation du grand jour!

Pour bien préparer le déroulement de votre cérémonie

Getty Images

Comment choisir le lieu de votre cérémonie? Qui peut célébrer votre mariage civil? À quel moment pourrez-vous marquer votre union? Toutes les questions importantes auxquelles vous trouverez réponse dans ce guide.

Vous y apprendrez, entre autres, que le mariage civil doit être présidé par un célébrant autorisé et reconnu par la loi – comme un notaire –, et se dérouler en présence de deux témoins. Bien entendu, les mariés doivent se soumettre à certaines formalités lors de la cérémonie, mais le mariage civil laisse également place à une touche personnalisée.

Me Leopold Lincà vous offre même la possibilité d’opter pour une formule clés en main grâce à ses deux salles intimes et joliment décorées ou sa cour du jardin, qui offre un cadre enchanteur, peu importe la saison.

Vous éviterez ainsi le stress de devoir dénicher un lieu, tout en ayant accès à un vaste choix de dates. À vous la célébration intime et décontractée à prix abordable!

Le notaire peut également se déplacer dans le lieu de votre choix et personnaliser votre cérémonie selon vos croyances et vos préférences! Il sera également possible d’ajouter au programme des anecdotes, des citations d’amour, des chansons significatives et la prise de parole d’un proche.

Pour bien comprendre le processus administratif

Getty Images/iStockphoto

Entre les procédures légales et les conditions essentielles pour se marier au Québec, ce guide vous permettra de mieux naviguer à travers les démarches administratives liées à la préparation d’un mariage civil.

Le petit plus? En optant pour un notaire à titre de célébrant, vous n’aurez pas à vous soucier des démarches et formalités nécessaires comme la publication de l’avis de mariage sur le site web du Directeur de l’état civil et l’envoi de votre déclaration de mariage au Registre de l’état civil du Québec, puisque ce professionnel du droit s’en chargera.

Le notaire: un allié de choix pour les mariés

Getty Images/iStockphoto

Vous voulez célébrer votre union sans plus tarder et vous avez besoin d’un coup de main pour accélérer le processus? En faisant affaire avec un notaire, la célébration de votre mariage peut se faire aussi rapidement que 20 jours après votre première rencontre avec ce dernier.

Le notaire se fera également un plaisir de vous fournir des explications personnalisées et des conseils juridiques sur les différents régimes matrimoniaux (société d’acquêts, communauté de biens et séparation de biens) et leurs implications.

Getty Images/iStockphoto

Au Québec, le contrat de mariage n’est pas obligatoire, mais ce dernier vous permettra de choisir un régime matrimonial différent du régime de la société d’acquêts auquel les mariés sont soumis automatiquement. Le contrat de mariage est établi par les mariés en présence d’un notaire avant ou après la célébration.

Vous voilà fin prêts à vous lancer dans les grands préparatifs! Spécialiste dans la célébration des mariages civils, l’équipe passionnée de Me Léopold Lincà saura vous apporter de judicieux conseils à travers Le grand guide du mariage civil au Québec.