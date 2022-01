Navalny «ne regrette» rien, un an après son arrestation à son retour en Russie

Le principal opposant russe Alexeï Navalny s’est dit sans regret lundi, un an jour pour jour après son arrestation à son retour dans le pays, appelant les Russes à ne pas avoir peur malgré la répression.

«Je l’ai fait, je ne le regrette pas une seconde», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, au sujet de sa lutte contre le Kremlin et de son retour au pays malgré la probabilité de son arrestation après des mois de convalescence.

Son arrestation a été le point de départ d’une vague de répression contre l’opposition, les médias et la société civile jugés critiques des autorités et de Vladimir Poutine.

L’opposant, jadis omniprésent dans les manifestations et sur les réseaux sociaux, ne s’exprime plus que dans des messages écrits en ligne relayés par ses avocats.

«Après un an de prison, je vous dis ce que j’ai crié à ceux (qui me soutenaient alors) devant le tribunal : n’ayez pas peur», a encore dit l’opposant. «C’est notre pays et nous n’en avons pas d’autres».

Sa publication lundi est accompagnée d’une photo de lui en uniforme de détenu en compagnie de sa femme, Ioulia.

Lundi, il apparaissait également par vidéo dans un tribunal de Pétouchki, dans la région de Vladimir, à l’est de Moscou, où il est incarcéré, pour deux plaintes qu’il a déposées contre l’administration pénitentiaire.

M. Navalny participait à l’audience par lien vidéo, enfermé dans une cage et vêtu d’un uniforme de détenu, selon des images de la chaine indépendante en ligne Dojd.

Alexeï Navalny a été arrêté le 17 janvier 2021 à Moscou, à son retour de convalescence en Allemagne après un grave empoisonnement en Sibérie en aout, dont il tient le président Poutine pour responsable.

La Russie n’a jamais ouvert d’enquête sur cette tentative d’assassinat, affirmant n’avoir aucun indice en ce sens et accusant Berlin de ne pas partager les analyses médicales de l’opposant.

Ce militant pourfendeur de la corruption des élites russes s’est vu infliger ensuite une peine de deux ans et de demi de prison dans une affaire de «fraudes» qu’il qualifie de politique.

Cette condamnation a suscité un torrent de condamnations internationales et de nouvelles sanctions occidentales contre Moscou.

L’un de ses lieutenants qui vit désormais en exil, Leonid Volkov, a estimé lundi sur les réseaux sociaux que le 17 janvier «allait entrer dans l’histoire comme le début de la fin du poutinisme».

Nouveau procès en vue

L’arrestation d’Alexeï Navalny avait déclenché plusieurs journées de manifestations il y a un an, mais elles avaient rapidement et brutalement été réprimées.

Puis c’est son mouvement qui a été banni en juin pour extrémisme, tandis qu’opposants, médias et ONG jugés critiques du Kremlin ont subi une vague de répression croissante. De nombreuses personnalités ont choisi l’exil, de crainte d’être incarcérées.

M. Navalny est en outre la cible de nouvelles poursuites pour «extrémisme», qui pourraient permettre de le maintenir en prison pendant de longues années.

Selon lui, il sera bientôt «au tribunal» dans une autre affaire, dont il ne précisait pas lundi le chef d’accusation.

La répression de son mouvement a été suivie par des pressions croissantes sur des médias critiques du Kremlin et des ONG, désignés à tout va «agents de l’étranger», un label infamant qui complique grandement leur travail, sous peine de graves problèmes judiciaires.

En décembre dernier, l’ONG Mémorial, un pilier de la défense des droits humains et un gardien de la mémoire des victimes du Goulag, a ainsi été interdite par la justice russe pour n’avoir pas respecté ses obligations d’«agent de l’étranger».

Cette répression s’illustre aussi sur internet et la Russie sanctionne sans cesse les grandes entreprises du numérique, surtout étrangères, accusées notamment de ne pas effacer des contenus liés à l’opposition.

