Offensive pour recruter en garderies: prime annuelle de 3000$ pour ramener des éducatrices retraitées

Québec lance une offensive pour recruter 18 000 éducatrices en garderies et offre même une prime pouvant atteindre 3000$ par an pour les travailleuses de la petite enfance retraitées qui accepteront de revenir prêter main forte au réseau.

Pour respecter son engagement d’offrir une place en garderie à tous les petits Québécois d’ici quatre ans, le gouvernement Legault doit embaucher des éducatrices supplémentaires. Les ministres Mathieu Lacombe et Jean Boulet ont annoncé lundi une série d’incitatifs pour convaincre jeunes et moins jeunes de choisir cette profession.

Aux prises avec une grave pénurie de main d’œuvre, Québec tente même de séduire des travailleuses de la petite enfance retraitées. Celles qui accepteront de revenir œuvrer auprès des bambins pourront toucher jusqu’à 3000$ de plus que les employées actuelles.

Le ministre de la Famille estime que les éducatrices en CPE et en garderie ont besoin de ce renfort après plus d’un an et demi de pandémie. Et pour convaincre des retraitées de revenir au boulot, il faut être «attractif», plaide-t-il.

«Pour sortir les gens de leur retraite et pouvoir compter sur leur grande expérience, on leur accorde effectivement une prime de 6,6% qui s’ajoute au revenu de retraite qu’elles ont déjà», précise-t-il.

Son collègue du Travail et de l’Emploi a précisé que cette prime s’appliquera jusqu’en mars 2023.

Plus de détails à venir...