Plus de mesures d’aide dès le début du primaire, plaide QS

Québec solidaire presse le gouvernement Legault d’offrir davantage de services aux élèves qui ont des difficultés en français dès le début du primaire, pour éviter que leurs difficultés ne s’aggravent par la suite.

Le Journal publiait en fin de semaine un dossier sur la maîtrise du français à l’école, alors que plus de 40% des élèves échouent en orthographe à la fin de leur secondaire.

Parmi la dizaine de solutions mises de l’avant par des experts, plusieurs proposent de dépister les difficultés des élèves rapidement, dès le début du primaire, afin de pouvoir corriger le tir rapidement.

C’est l’approche qui doit être privilégiée dans le réseau scolaire, plaide Christine Labrie, députée de Québec solidaire.

«Il y a une très grande difficulté pour les élèves d’avoir des services dès le début du parcours scolaire, les délais sont très longs et les interventions sont faites seulement auprès des cas les plus lourds. Il y a énormément d’élèves qui pourraient en bénéficier dès le début du parcours», affirme-t-elle.

Au Parti québécois, la députée Véronique Hivon qualifie la situation «d’extrêmement préoccupante».

«Il est vraiment temps que le ministre de l’Éducation fasse de la qualité de l’apprentissage du français une véritable priorité et qu’il déploie rapidement toutes les meilleures mesures pour y arriver. Plusieurs des pistes évoquées dans le dossier de la fin de semaine semblent porteuses et déjà avoir donné des résultats. On attend un plan de match complet, et ce, rapidement», a-t-elle affirmé.

Plusieurs experts interrogés dans le cadre de ce dossier ont aussi reproché au gouvernement Legault son inaction concernant la maîtrise du français dans les écoles primaires et secondaires.

Au Parti libéral du Québec, personne n’était disponible lundi pour réagir lundi.

De son côté, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, n’était pas disponible lundi pour répondre aux questions du Journal à ce sujet.