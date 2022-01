Réforme du mode de scrutin: pourquoi ne pas ajouter des sièges compensatoires?

C’est maintenant officiel. Le projet de loi 39 sur la réforme du mode de scrutin est mort au feuilleton, ainsi que toute velléité future de ce gouvernement en la matière. Il y a évidemment de la déception chez plusieurs. J’ai toujours défendu l’idée qu’une réforme partielle mais réussie est supérieure à un échec. On doit réfléchir à des améliorations pour les dispositions fondamentales de notre système électoral qui peuvent être implantées rapidement.

L’échec des nombreuses tentatives de réforme du mode de scrutin a trois causes principales. Premièrement, l’électorat québécois est suffisamment satisfait de notre mode de scrutin pour n’y accorder que peu d’attention. Il y a dans cet état de fait un mélange d’apathie et de résignation. Deuxièmement, l’une des embûches les plus difficiles à surmonter se trouve au sein de la députation même. En effet, les réformes proposées mènent à l’élimination de circonscriptions occupées par des personnes actuellement élues, donc des députés sont à replacer. Finalement, le parti gouvernemental du moment — quelle que soit sa couleur — hésite à abandonner des règles qui le servent en général très bien. Des solutions existent pourtant.

Une vingtaine de sièges additionnels

Ma proposition consiste à ajouter des sièges compensatoires à l’Assemblée nationale. Il suffirait, lors de la comptabilisation des résultats, de calculer l’écart entre le pourcentage de voix et le pourcentage de sièges pour chaque parti, puis de compenser les partis en fonction des préjudices subis. Il existe des méthodes éprouvées pour le faire. La taille actuelle de notre Assemblée nationale se trouve en deçà de la norme internationale pour des populations équivalentes. On pourrait ajouter une vingtaine de sièges sans problème. Puisque la compensation est calculée à partir des écarts en points de pourcentage, les principaux gagnants seraient les partis bénéficiant d’appuis conséquents sur le plan des voix, mais souffrant le plus des distorsions du système actuel. À l’inverse, le ou les partis ayant profité de la règle pluralitaire verraient leurs députations être diluées légèrement, mais sans créer une fragmentation trop forte.

L’électorat conserve ainsi un mode de votation familier, sans redécoupage de la carte électorale ou de réinvention de nos bulletins de vote. La correction est strictement ex post. Les réticences des députés sont rendues caduques, puisqu’aucune circonscription n’est éliminée et que la logique majoritaire est largement respectée. On pourrait même imaginer que les repêchages pour occuper les sièges compensatoires se feraient au sein des candidatures défaites par les plus petites marges, diminuant ainsi le dommage des proverbiaux votes inutiles.

Ajustements

Il existe d’autres ajustements que l'on pourrait apporter à notre système électoral, qui sont à la fois simples et efficaces. On peut penser à conditionner une partie du financement public des partis à une parité des genres. On peut aussi ajouter des sièges dédiés pour les communautés autochtones en s’inspirant du modèle néo-zélandais. La superposition de ces mesures aurait des effets substantiels. On peut bien souhaiter la révolution, mais entre le système actuel, les propositions cliniquement mortes en circulation et une amélioration modeste mais pragmatique de nos institutions représentatives, mieux vaut choisir cette dernière sans hésiter.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC



Professeur agrégé en science politique

Université Laval