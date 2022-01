Reid Boucher coupable d’un viol

Reid Boucher a plaidé coupable à un chef d’accusation d’inconduite sexuelle criminelle au troisième degré dans un tribunal du Michigan, le 13 décembre dernier.

L’ancien des Canucks de Vancouver a initialement été accusé au premier degré en vertu d’un événement survenu lorsqu’il avait 17 ans, selon les informations du quotidien «Detroit Free Press». En 2011, il a agressé une jeune fille de 12 ans qui faisait partie de sa famille d’accueil, lorsqu’il œuvrait au sein du programme de développement américain à Ann Arbor, au Michigan.

Avec les accusations initiales, il faisait face à une sentence de 25 ans de prison à la perpétuité. Avec ce chef au troisième degré, c’est plutôt jusqu’à 15 ans de prison qu’il s’expose.

Boucher connaîtra son sort le 31 janvier. Mais en vertu de son âge au moment du crime et du temps écoulé depuis les faits reprochés, le juge devrait lui accorder une peine plus légère. Il devrait ainsi éviter la prison et le registre des délinquants sexuels. Une décision qui fait réagir bien des gens, dont la victime.

«J’ai l’impression que beaucoup de progrès que j’ai fait au cours des 10 dernières années, ç’a été effacé», a-t-elle réagi selon le «Detroit Free Press».

Boucher a été sélectionné en quatrième ronde lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2011. Depuis, il a joué 133 matchs avec les Devils, les Predators de Nashville et les Canucks, ayant totalisé 20 buts et 42 points. Il évolue actuellement avec le Lokomotiv d’Iaroslavl, dans la Ligue continentale de hockey (KHL).

