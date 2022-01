UE : restrictions pour les touristes non vaccinés du Canada, d’Australie et d’Argentine

Les vingt-Sept ont ouvert la voie lundi à la réimposition de restrictions de circulation visant les touristes en provenance du Canada, d’Australie et d’Argentine, les États membres ayant cependant la possibilité d’exempter les voyageurs vaccinés.

En raison de la pandémie de Covid-19, l’UE a fermé ses frontières extérieures en mars 2020 pour les voyages non essentiels, et a établi depuis une liste restreinte, régulièrement actualisée, de pays tiers dont les résidents, même non vaccinés, sont autorisés à se rendre en Europe pour des voyages dits non essentiels.

Sur fond de flambée du très contagieux variant Omicron, le Conseil européen a entériné le retrait du Canada, de l’Argentine et de l’Australie de cette liste.

En pratique, «les déplacements non essentiels vers l’UE en provenance des pays ou entités ne figurant pas (sur cette liste) sont soumis à des restrictions temporaires en matière de déplacements», a précisé l’institution dans un communiqué.

Pour autant, les États, qui conservent le dernier mot dans le domaine de la santé, gardent «la possibilité de lever les restrictions temporaires en matière de déplacements non essentiels vers l’UE pour les voyageurs entièrement vaccinés», conformément à une décision des vingt-Sept en mai.

Pour établir leur liste, les Européens se fondent notamment sur la situation épidémiologique du pays concerné, le nombre de contaminations, l’avancement des campagnes de vaccination, ainsi que sur la fiabilité des données.

Une quinzaine de pays sont désormais inscrits sur cette liste (Chili, Indonésie, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande...) : pour autant, les voyageurs qui en viennent peuvent être soumis par les États européens de destination à des mesures comme des tests, voire une quarantaine.

