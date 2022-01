Un cas d’Omicron «made in Canada» posté en Chine

Un unique cas de COVID-19 détecté la semaine dernière à Pékin serait arrivé en Chine grâce à du courrier expédié depuis le Canada, ont prétendu les autorités sanitaires chinoises, selon le journal Global Times.

Le quotidien a expliqué qu’une personne a été infectée par le variant Omicron de la COVID-19 la semaine passée après avoir reçu du courrier provenant du Canada le 11 janvier dernier. Le colis aurait été expédié le 7, avant de transiter par les États-Unis et Hong Kong, avant de se retrouver dans la capitale.

Selon la directrice adjointe du Centre de contrôle et de prévention des maladies de Pékin, Pang Xinghuo, citée par le Global Times, l’enquête épidémiologique, l’analyse d’échantillon et le séquençage génétique du virus ne permettent pas d’écarter la possibilité d’une contamination via le courrier international.

Plus précisément, le génome du virus a été associé aux cas d’Omicron en circulation en Amérique du Nord et à Singapour, tandis que des traces du virus ont été détectées dans l’emballage du colis, a poursuivi Pang Xinghuo en conférence de presse lundi.

Selon les autorités chinoises, la personne infectée n’a contaminé personne d’autre. Il s’agit du premier cas d’Omicron officiellement identifié dans la capitale chinoise.

Selon la BBC, ce cas inquiéterait malgré tout les autorités à Pékin, qui auraient demandé à la population d’arrêter de faire venir des colis de l’extérieur du pays.

