Une victoire difficile à obtenir

Denis Shapovalov a eu besoin de puiser dans ses ressources pour venir à bout du Serbe Laslo Djere au premier tour du tournoi de Melbourne. Le Canadien s’est compliqué la vie contre un adversaire moins bien classé.

«Ce fut très difficile d’obtenir cette victoire contre Laslo, a mentionné Shapovalov. Je sentais qu’il jouait du très bon tennis. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas durant ce match.

«Je trouve que je me suis bien battu afin de rester dans le match. J’ai très bien joué dans les gros points. Je suis heureux de la façon que je me suis défendu.»

C’est le type de match où Shapovalov ne jouait pas son meilleur tennis. Il a terminé le duel avec 68 fautes directes. Par chance, il a été opportuniste dans les moments-clés.

«Je ne crois pas que j’ai joué du mauvais tennis. J’estime que nous avons joué du tennis de très haut niveau. C’est ce qu’il a apporté à la table. Je suis satisfait d’avoir gagné, mais j’ai dû travailler pour obtenir la victoire. Il ne me donnait pas beaucoup de marge de manoeuvre.»

La mentalité de Nadal ?

Au terme de son duel contre Djere, Shapovalov a affirmé qu’il avait tenté d’utiliser la philosophie de Rafael Nadal.

«C’était seulement de me battre pour chaque point et de ne pas me laisser déranger par certaines choses. Rafa est un grand compétiteur.

«Quand tu l’affrontes, tu dois mériter chacun de tes points. C’est un aspect que j’aimerais imposer à mes adversaires. Par contre, je ne serai jamais Rafa, mais c’est plaisant de s’inspirer des meilleurs joueurs au monde comme lui.»

Avec le forfait de Novak Djokovic pour la raison que l’on connaît, la porte pourrait s’ouvrir pour Shapovalov. Même si sa portion de tableau est intéressante, le principal intéressé ne s’est pas attardé à cette situation.

«Je ne suis pas concentré là-dessus. Il y a tellement d’autres joueurs difficiles à affronter. Ce n’est pas comme s’il y avait un seul adversaire contre qui tu peux perdre.

«C’était la même chose lorsqu’il avait été éliminé du US open. Tu sens que le chemin est ouvert, mais la réalité, c’est qu’il y a plusieurs autres joueurs coriaces.»

