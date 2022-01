COVID-19: des entreprises indemnisent moins les non-vaccinés au Royaume-Uni

LONDRES | Next, Ikea, Morrisons, Ocado... Certaines entreprises au Royaume-Uni ont pris le parti de moins indemniser leurs employés non-vaccinés forcés de s'isoler à cause de la COVID-19, afin de les encourager à se faire administrer le sérum et pour réduire leurs coûts liés à la pandémie.

• À lire aussi: La pandémie de la COVID-19 «est loin d'être terminée», selon le patron de l'OMS

• À lire aussi: Trace de COVID: la Chine ordonne la désinfection du courrier international

Le géant suédois de l'ameublement Ikea souligne ainsi dans un communiqué que pour les absences liées au virus, « les employés vaccinés ou non-vaccinés à cause de raisons particulières comme une grossesses ou d'autres raisons médicales reçoivent leur paie complète ».

En revanche, en dehors de ces cas particuliers, les non-vaccinés ne reçoivent une couverture pleine que s'ils sont testés positifs. S'ils doivent s'isoler parce qu'ils sont cas contact, ils touchent uniquement le minimum légal (Statutory Sick Pay, ou SSP), bien plus faible.

« Nous savons que c'est un sujet très sensible » et « qu'il y a beaucoup de circonstances différentes », qui seront examinées au cas par cas, tempère le groupe dans son communiqué.

Contactés par l'AFP, la chaîne d'habillement Next, le distributeur alimentaire en ligne Ocado et les supermarchés Morrisons ont dit à l'AFP accorder l'« indemnisation maladie » en vigueur dans l'entreprise pour tous les employés qui sont positifs à la COVID-19, mais le minimum légal (SSP) pour les non-vaccinés - hors-circonstances particulières - forcés de s'isoler parce qu'ils sont cas contact.

Le SSP s'élève à 96,35 livres (115 euros) par semaine, alors que les employés de Morrisons touchent par exemple 10 livres par heure de travail.

Avec le variant Omicron très contagieux, des millions de Britanniques se retrouvent cas contact de personnes testées positives à la COVID.

À l'heure actuelle, les cas contact non-vaccinés ne bénéficiant pas d'exemptions particulières sont tenus de s'isoler pendant dix jours après leur dernière interaction avec la personne testée positive à la COVID.

Des grandes entreprises américaines avaient de leur côté commencé à serrer la vis l'été dernier en rendant la vaccination obligatoire pour leurs employés, voire leurs clients. Des grands groupes comme Google, Facebook, puis Uber, avaient ainsi officiellement interdit leurs locaux aux employés sans schéma vaccinal complet.

En décembre, Google avait en outre notifié à ses employés que leur salaire ne serait plus versé et qu'ils pourraient même être licenciés s'ils ne déclaraient pas leur statut vaccinal au-delà d'une certaine date, selon un document interne consulté par CNBC.

À voir aussi