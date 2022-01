COVID-19: le nombre quotidien des nouveaux cas a dépassé 300 000 en moyenne sur les sept derniers jours en France

Le nombre quotidien des nouveaux cas de contamination par le COVID-19 a dépassé 300 000 en moyenne sur les sept derniers jours en France, ont annoncé mardi les autorités.

Ce chiffre s'élevait mardi à 464 769 contre 102 144 la veille, d'après les données publiées par Santé publique France. Cela porte la moyenne sur les sept derniers jours à 309 433 cas quotidiens contre 281 965 le 11 janvier.

Ce calcul permet de lisser les écarts observés d'un jour à l'autre, souvent artificiellement créés par des problèmes de collecte des données.

Les services de soins critiques, qui accueillent les cas les plus graves, comptaient mardi 3894 malades de la COVID (dont 366 nouvelles admissions), contre 3913 la veille et 3969 le 11 janvier.

Le nombre total des malades hospitalisés atteint 26 593, dont 3503 ont été admis en 24 heures. Le 11 janvier, ils étaient 23 371.

L'épidémie a causé la mort de 289 personnes en 24 heures, portant le nombre total des décès en France depuis le début de la pandémie, il y a presque deux ans, à 127 690.

Sur le terrain de la vaccination, plus de 53,6 millions de personnes ont reçu au moins une injection (79,6% de la population totale) et plus de 52,3 millions sont désormais complètement vaccinés (soit 77,6% de la population totale). Quelque 32,4 millions de personnes ont reçu une dose de rappel.

