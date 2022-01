Des transporteurs demandent la fin des tests dans les aéroports

Les deux plus importants transporteurs aériens du pays ont fait front commun hier pour réclamer d’Ottawa qu’il cesse l’imposition de tests PCR aux passagers à destination du Canada.

Au moyen d’une lettre ouverte adressée au gouvernement fédéral, les médecins en chefs de WestJet, Air Canada et de l’Aéroport Pearson de Toronto demandent la fin des tests de dépistage et leur transfert là où ils seraient le plus requis, « c’est-à-dire dans nos collectivités, nos écoles, nos hôpitaux et nos foyers de soins de longue durée ».

Actuellement, tous les voyageurs arrivant au pays doivent avoir obtenu au préalable un résultat de test moléculaire négatif. Une fois arrivés, tous se voient imposer un nouveau test, à l’exception des voyageurs des États-Unis, lesquels sont choisis de façon aléatoire seulement.

Citant de récentes données, les signataires affirment que les tests effectués dans les aéroports canadiens affichent un taux de positivité moyen de seulement 3 %. C’est dix fois moins que le taux estimé (environ 30 %) pour l’ensemble de la population canadienne.

Selon les signataires, ce deuxième test n’a pas lieu d’être.

« Nous savons que la principale préoccupation envers Omicron concerne les collectivités. Par conséquent, les tests de dépistage sont d’abord et avant tout utiles dans nos collectivités, et non dans nos aéroports. Il est maintenant temps d’agir. »

Ottawa peu convaincu

Appelé à commenter, le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a laissé peu d’espoir que la suggestion du milieu aérien soit appliquée à court terme, rappelant que la situation épidémiologique du Canada et d’ailleurs dans le monde continuait de se détériorer.

D’ailleurs, tout juste avant Noël, Ottawa a renouvelé le mandat des tests de dépistage pour l’Aéroport Montréal-Trudeau à Dynacare, qui devra dorénavant partager le travail avec Laboratoires Biron.

Au cours de la dernière année, Dynacare a fait l’objet de maints reportages exposant sa difficulté à respecter ses délais de divulgation des résultats.

Air Transat n’était pas signataire de cette lettre, mais a indiqué appuyer la position de la Table ronde canadienne du voyage et du tourisme, qui semble avoir inspiré celle de ses deux concurrents.

ADM prend ses distances

Pour sa part, Aéroport Montréal-Trudeau préfère prendre ses distances par rapport à la position adoptée par l’administration aéroportuaire de Toronto. À sa différence, Aéroports de Montréal (ADM) estime qu’il n’est pas de sa responsabilité de questionner les décisions du gouvernement d’imposer ou non de tels tests aux voyageurs.

« Les autorités de santé publique fédérales ont jugé nécessaire de dépister systématiquement tous les passagers arrivant de l’international [...] afin de limiter la propagation de la COVID-19. Le rôle d’ADM [...] est de collaborer avec ses partenaires afin de mettre en place cette mesure de la façon la plus fluide possible et de fournir les espaces disponibles [...] à l’Agence de la santé publique du Canada et à son prestataire de service », a précisé son porte-parole, Eric Forest.