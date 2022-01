«Frères mercenaires»: errance romaine

«Frères mercenaires» avec Ethan Hawke est un film sur la pandémie, la religion, la folie. Et c’est inclassable, comme toute œuvre d’Abel Ferrara.

Le titre de la version originale, «Zeros and Ones» fait référence au binaire, ce système de «0» et de «1» utilisé dans les langages de programmation informatique. À quoi Abel Ferrara fait-il référence? Aux frères jumeaux incarnés tous deux par Ethan Hawke, l’un otage qui appelle à tout faire sauter ou celui, militaire, qui parcourt Rome à la nuit tombée? À moins qu’il ne s’agisse de la pandémie et de sa fin...

J.J. arrive à Rome, dont il sillonne les rues désertes pour cause – on imagine – de confinement. Il rend visite à une femme – l’ex de son frère – et à son enfant. Les gestes sont étranges, ils s’embrassent à travers leurs masques... qu’ils finissent par enlever. J.J. contemple le Vatican, les statues, avant de poursuivre son errance. Son frère, Justin, a été kidnappé et torturé. Dans une vidéo, il appelle à tout détruire, parle de Jésus, de sacrifice.

Mais il y a Ethan Hawke le faux acteur qui fait une apparition au début et à la fin du long métrage, parlant de son expérience, du scénario, de ce que signifie «Frères mercenaires». Et même si cela ne nous éclaire en rien, les deux moments sont sympathiques. Car, que comprendre du long métrage filmé comme une espèce de documentaire volé avec ses images pixelisées, parfois floues, et toujours sombres?

On peut y voir une allégorie sur la pandémie, sur cette violence qu’elle fait naître en nous, cette perte de repères et de spontanéité. On peut y voir une réflexion sur la religion, sur la résistance, sur l’action militaire... Bref, on y trouvera ce qu’on veut bien y voir et c’est tant mieux.