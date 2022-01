Hughes était en tête de liste

Faut-il s’étonner de la nomination de Kent Hughes au poste de directeur général du Canadien?

Pas du tout. Il était le premier candidat de Jeff Gorton qui avait assurément informé le propriétaire Geoff Molson lors des négociations entre les deux décideurs. Gorton avait déjà offert un poste dans l’organisation des Rangers à l’ex-agent de Patrice Bergeron, Kris Letang, Darnell Nurse et Anthony Beauvillier.

Mais, Hughes adorait sa profession.

Il est un redoutable négociateur, un homme toujours bien informé sur tout ce qui se passe dans le monde du hockey, et un homme qui ne tolère pas les demi-mesures.

Quitter un monde qu’il connaît depuis 28 ans, quitter une entreprise qu’il a bâtie lui-même alors que la compétition dans ce milieu est féroce, c’était une décision qui nécessitait une longue réflexion.

Samedi dernier, il a reçu la visite de Geoff Molson. Le propriétaire du Canadien voulait expliquer à Hughes ce que prévoit le modèle d’affaires de l’entreprise, il voulait le rassurer sur les conditions d’emploi.

Lors du premier entretien avec les dirigeants du Canadien, c’était lundi dernier, Hughes avait manifesté un intérêt mitigé. Non pas parce que ce nouveau défi lui faisait peur mais bien parce qu’il était profondément attaché à son entreprise. Gorton n’a jamais abandonné pour autant parce qu’il croyait que c’était l’homme de la situation.

Philippe Lecavalier, un élève de Hughes qui fait carrière comme agent, ne tarit pas d’éloges à l’endroit du nouveau directeur général du Canadien. « Il va faire un travail colossal, j’en suis persuadé. Il possède un formidable jugement, il est un homme qui néglige aucun petit détail et c’est aussi un négociateur hors pair. »

Evidemment, on peut comprendre les partisans du Canadien d’être plutôt étonné et même déçu de la tournure des événements. On aurait souhaité que Patrick Roy soit l’homme choisi. Mathieu Darche était également un candidat qui plaisait aux partisans.

Mais Hughes?

Rarement son nom faisait la manchette.

Pourtant, rappelez-vous les propos de Gorton lors de son premier point de presse. « Parmi les candidats, il se peut que l’homme qui occupera cette fonction occupe un poste important dans autre milieu que celui d’un dirigeant d’une équipe. Ça pourrait être un agent. Qui sait? »

Gorton a gagné son point vis-à-vis les membres du comité de sélection. Il n’avait pas à convaincre Geoff Molson, le propriétaire majoritaire connaissait déjà les intentions de son vice-président des opérations hockey mais il fallait fournir de solides arguments pour obtenir l’accord des autres membres du comité.

Maintenant, Hughes aura l’opportunité de remettre l’entreprise sur les rails et il s’agira d’un défi de taille. Jamais dans le passé, le Canadien s’est retrouvé dans une situation aussi inquiétante.

Mais, il ne possède pas l’expérience de la gestion quotidienne d’une équipe? Comme c’était le cas pour Roy? Comme c’était le cas pour Darche?

Mais, dans son rôle d’agent, il a appris à connaître ses homologues.

Un atout important.

Apprenez-en davantage sur le Québécois Kent Hughes, ancien directeur chez Quartexx, qui a représenté certaines des plus grandes vedettes actuelles du hockey.#GoHabsGo https://t.co/csK8gzEgtI — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) January 18, 2022

Pierre Lacroix a connu beaucoup de succès. Bill Zito fait un travail remarquable depuis son arrivée avec les Panthers de la Floride.

On peut s’attendre à ce que Hughes aura des pouvoirs importants sinon, pourquoi aurait-il quitté son entreprise?

Au fait, si jamais son fils, Jack Hughes, un joueur très prometteur qui devrait être sélectionné au premier tour du repêchage amateur, qui se tiendra au Centre Bell, est disponible au moment où le Canadien bénéficiera d’un choix de sélection, que fera-t-il?

Ou encore, sera-t-il intéressé aux services de Kristopher Letang, un de ses prestigieux clients, si jamais le défenseur décide de se prévaloir de son statut de joueur autonome sans compensation?

Qui ne le serait pas?

La différence est dans le cas de Letang : comme agent, Hughes peut exiger la lune. Dans son nouveau rôle, il devra remettre tout en perspective. Mais, avouons que Letang sera un candidat intéressant pour le Canadien...