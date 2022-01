Kent Hughes est le nouveau DG du Canadien

Le Canadien de Montréal met fin au suspense : Kent Hughes a été nommé directeur général de l’équipe, mardi.

Natif de Montréal mais vivant à Boston depuis plusieurs années, Hughes était agent de joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis plus de 20 ans. On comptait Patrice Bergeron, Kristopher Letang et Darnell Nurse parmi ses plus importants clients.

Kent Hughes devient le 18e directeur général de l'histoire des Canadiens.#GoHabsGohttps://t.co/wEUFAV1Q9R — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) January 18, 2022

Détenteur d’un contrat de cinq ans avec le Tricolore, Hughes a grandi dans l’Ouest-de-l’Île de Montréal et s’exprime en français et en anglais. Selon le site spécialisé Puck Pedia, la valeur totale des contrats actifs des clients de Hughes dépasse les 290 millions $.

Son fils aîné Riley a été repêché en septième ronde, en 2018, par les Rangers de New York... à l’époque dirigés par Jeff Gorton, actuel vice-président exécutif aux opérations hockey du Tricolore. Son cadet, Jack, est classé septième parmi les patineurs nord-américains en vue du prochain encan, selon la Centrale de recrutement de la LNH.

«Le processus d'embauche de notre nouveau directeur général nous a permis de rencontrer plusieurs candidats hautement qualifiés. Kent est celui qui s'est le plus démarqué, et qui, selon nous, est la personne toute désignée pour occuper le poste de directeur général du Canadien. Nous croyons que sa grande expérience acquise à titre d'agent constituera un atout important pour notre organisation», a déclaré Gorton par voie de communiqué.

Court séjour sur la glace

Hughes a connu une brève carrière de joueur, évoluant avec les Lions du Lac-Saint-Louis, au niveau midget AAA, pendant une saison. Il a ensuite traversé la frontière pour jouer avec Middlebury College, dans la troisième division de la National Collegiate Athletic Association (NCAA), pendant quatre campagnes. La saison 1991-1992, au cours de laquelle il portait le «C» sur son chandail, a été sa dernière en carrière.

Selon le réseau TSN, Gorton avait demandé il y a plusieurs années à Hughes de devenir son bras droit, comme directeur général adjoint des Rangers.

Congédiement et processus d’embauche

Le Canadien était à la recherche d’un nouveau DG depuis que Marc Bergevin a été remercié le 28 novembre, lorsque l’équipe montrait une piètre fiche de 6-15-2 et occupait le 29e rang du classement général de la LNH. Le même jour, Gorton était embauché.

Bergevin s’était fait montrer la porte de sortie en même temps que recruteur-chef Trevor Timmins et le vice-président principal affaires et communications Paul Wilson. Il était en poste depuis 2012.

Une fois le départ de l’ancien DG annoncé, un long processus d’embauche chapeauté par un comité composé des propriétaires Geoff Molson et Michael Andlauer, de Gorton ainsi que l’ancien directeur général Bob Gainey s’est amorcé.

Le Canadien a prévu tenir un point de presse mercredi auquel Molson et Gorton participeront.

