Kent Hughes: l’agent qui traverse la clôture

Il n’a pas la partialité, mais il le connait depuis près de 22 ans. De tous les intervenants possibles, Philippe Lecavalier est possiblement celui qui pouvait le mieux décrire le nouveau directeur général du Canadien de Montréal, Kent Hughes.

« Premièrement, Kent est une personne extrêmement intelligente, a noté Lecavalier en entrevue téléphonique au Journal. Ensuite, je te dirais que c’est le meilleur négociateur que je connais. Il a aussi une excellente tête de hockey. Quand tu ne connais pas le métier d’agent, tu peux croire que ça se limite uniquement à négocier un contrat et regarder des statistiques. Mais c’est beaucoup plus complexe, tu dois maîtriser la convention collective et bien connaître les joueurs, les DG, les coachs, etc. »

« Kent n’était pas grand et rapide, mais il avait un bon sens du hockey au cours de sa carrière de joueur. Il est au Temple de la renommée à l’Université de Middlebury, au Vermont. Il a deux fils qui sont de bons espoirs. Le plus vieux (Riley) est repêché par les Rangers, alors que Jack est l’un des beaux espoirs pour cette année. »

Voilà pour le profil de l’homme de hockey derrière l’agent de joueur.

Un choix déchirant

Lecavalier travaillait depuis le mois de janvier 2000 avec Hughes au sein de l’une des plus prestigieuses firmes d’agents de joueurs de la LNH, connue depuis quelques années sous le nom de Quartexx Management.

L’homme originaire de Beaconsfield, mais qui réside dans la région de Boston depuis plusieurs années, n’a pas réorienté sa carrière par gaieté de cœur.

« Ce n’était pas une décision facile pour Kent, a expliqué le frère de Vincent Lecavalier. Moi, je trouve ça triste de le voir partir. Alors, je ne peux même pas imaginer pour Kent. Il avait bâti cette agence de zéro. Oui, il y a une la fusion avec Quartexx en 2016, mais ça restait son bébé. Kent avait pris des risques pour lancer son entreprise. Il n’a pas toujours été un homme riche avec ça. »

Si Jeff Gorton avait probablement identifié Hughes comme son homme de confiance depuis le jour un, il a eu besoin de temps avant de parvenir à le convaincre. Hughes, 51 ans, n’a pas participé au premier tour des entrevues avec Jeff Gorton, Geoff Molson, Bob Gainey et Michael Andlauer.

« Ce n’est pas une chose qui l’intéressait au début, a répliqué Lecavalier. Ce n’est pas le boulot, un titre de DG, qui ne l’attirait pas. Il a probablement rêvé d’un tel poste, il aime tellement le hockey. Mais il ne cherchait pas à partir de sa firme. »

« Je n’ai pas tous les détails, mais j’ai le sentiment que Jeff l’a talonné pas mal. Jeff avait de très bons candidats, mais il n’en avait pas un avec le profil de Kent. Il est un agent depuis près de 30 ans, il complète vraiment bien Jeff. Les deux hommes se connaissent aussi depuis fort longtemps. Il y a un grand respect entre les deux. Jeff avait déjà essayé de l’attirer à New York. Jeff a fait un bon choix, le Canadien sera entre bonnes mains. »

L’avenir de Lecavalier

Avec le départ de Hughes, Lecavalier travaillera encore plus étroitement avec les Patrice Bergeron, Kristopher Letang, Darnell Nurse et Anthony Beauvillier, de gros clients au sein de leur firme. Il saisira en grande partie le flambeau de l’homme de 51 ans.

Lecavalier pourrait-il suivre son mentor avec le CH ?

« Ma responsabilité première et ce que j’ai toujours voulu faire, c’est d’être un agent de joueurs de hockey, a-t-il dit. J’adore mon métier et j’aime mes clients. J’aimais vraiment travailler avec Kent. Mais nous avons aussi une grosse équipe, ça ne tient pas sur deux gars seulement. Je suis un agent depuis un peu plus de 20 ans. Mes clients sont comme mes frères ou mes enfants dans certains cas pour les plus jeunes. »

Bon politicien, Lecavalier n’a pas complètement fermé la porte à une éventuelle proposition de Hughes.

« Kent ne m’a pas encore parlé de cette possibilité, a-t-il ajouté. Est-ce que cette conversation pourrait survenir ? Je ne suis pas gêné de dire que ce n’est pas impossible. Mais, je pense qu’en ce moment, Kent a d’autres chats à fouetter. J’écouterai toujours Kent dans la vie que ce soit pour parler d’économie, de hockey, de nos familles ou d’autres sujets. Mais je me répète, pour l’instant, ma priorité demeure mes clients, mes joueurs. »

« Dans le futur, on travaillera un contre l’autre. J’ai hâte de me mesurer contre lui en négociations. Kent a toutefois toujours été juste dans ses approches et je sais qu’il aura la même mentalité comme DG. »

