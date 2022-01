Le défenseur Yao veut passer à la prochaine étape

Avec les départs de Rudy Camacho et Kiki Struna en défense centrale, il y a des postes à combler et Karifa Yao croit qu’il y en a un pour lui.

« Je pense que le poste de titulaire est possible, je suis prêt et j’ai montré de bonnes choses au staff l’an passé », a soutenu l’arrière de 21 ans en visioconférence mardi.

En 2021, il a passé l’année en prêt au Cavalry de Calgary de la Première ligue canadienne où il a disputé 28 matchs et 2154 minutes.

« L’an passé, je pense que je suis devenu plus intelligent parce que je ne jouais plus contre des jeunes de l’Académie, je jouais contre des hommes. J’ai dû plus réfléchir et travailler mon positionnement pour mieux anticiper les situations. »

Longue attente

Yao a signé son premier contrat de joueur formé au club en juin 2019, alors qu’il n’avait que 18 ans.

Il a toutefois dû patienter longtemps avant d’avoir une première chance au sein de la première équipe.

« Ça fait un bon moment que j’attends, d’abord avec Rémi Garde, puis Wilmer [Cabrera] et j’ai eu ma première chance avec Thierry [Henry] en 2020. »

Il avait alors participé à deux rencontres pour un total de 127 minutes. Puis l’hiver passé, on a déterminé qu’un prêt pour l’ensemble de la saison lui serait bénéfique et on a vu juste.