Les hommages à Karim Ouellet sont nombreux

La communauté artistique québécoise est sous le choc à la suite du décès de Karim Ouellet. Les hommages sont nombreux sur les réseaux sociaux.

L’auteur-compositeur-interprète avait 37 ans.

«L'homme est un loup pour l'homme. Repose en paix Karim, ton départ fait vraiment très, très mal. Ton sourire était tellement unique.» – L’autrice-compositrice-interprète Ariane Moffatt

«Dévasté d'apprendre le décès de Karim Ouellet. On s'était croisés quelques fois sur scène et on avait eu de chouettes discussions ensemble. Quelqu'un de vraiment chouette, drôle et sensible, qui mine de rien a fait bouger des lignes et beaucoup modernisé la musique populaire québécoise.» – L’auteur-compositeur-interprète Jérôme Minière

«Karim. Je t’aime pour toujours.» – L’autrice-compositrice-interprète Stéphanie Boulay

«Je suis sans mots. J’ai pensé à toi hier, justement. On est arrivé dans ce métier en même temps. Deux planètes, mais grand respect mutuel. Au revoir l’ami. Mes sincères condoléances à la famille.» – L’auteur-compositeur-interprète Patrice Michaud

«Karim Ouellet, merci pour tous les beaux moments en tournage au fil des années, autant en région que dans mes studios ou chez toi à Québec. Un garçon d'une immense gentillesse, discret, très mystérieux, au talent immense. Grande, grande perte ce matin.» – L’animateur Sébastien Diaz

