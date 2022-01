Martin Luther King jr: l’œuvre inachevée

Lundi matin je me joignais à Benoît Dutrizac pour discuter de l’actualité politique américaine et il était impossible d’ignorer Martin Luther King jr puisque nos voisins honoraient la mémoire du célèbre activiste pendant le jour férié qui lui est réservé.

Je mentionnais à Benoît que cette journée commémorative aurait pu ne jamais voir le jour si le président Reagan avait eu le dernier mot en 1986. Il aura fallu une majorité écrasante dans les deux chambres pour forcer la main du président républicain. Le nombre de votes recueillis à la chambre et au sénat rendant inutile le recours au veto présidentiel.

Bien des hypothèses ont été soulevées pour expliquer la résistance de Ronald Reagan, mais lui-même a souvent mentionné que de possibles liens avec des communistes justifiaient sa réserve.

Cette explication rappelle la surveillance dont a fait l’objet le plus célèbre activiste pour la reconnaissance des droits civiques aux États-Unis, mais elle mettait également en lumière un aspect de sa lutte trop souvent ignoré. King jr se battait également pour les plus démunis, et ce, peu importe la couleur de la peau.

L’historiographie récente fait bien ressortir la complexité de l’œuvre et de l’homme. Comme plusieurs meneurs dont les actions sont parfois entourées de mythes, King jr avait aussi ses parts d’ombre. Cette réalité atténue-t-elle la portée des réalisations? Non.

Celui qui a d’abord coordonné le boycottage de la compagnie de transport qui refusa à Rosa Parks un siège dans la section réservée aux Blancs, a su pointer en direction des failles énormes de la société américaine tout en suscitant une adhésion importante.

Récipiendaire du Nobel de la paix, il mérite qu’on reconnaisse une contribution majeure, autant par un jour férié que par le seul monument du National Mall qui soit réservé à un Afro-Américain. Ce monument n’est que le troisième à honorer la mémoire d’une personne qui ne soit pas un politicien.

Je confiais à Benoit lundi matin que malgré la lutte acharnée ainsi que par les gains législatifs ou constitutionnels, le combat de King jr est demeuré inachevé. Malgré l’implication de multiples activistes, l’année 2022 s’ouvre sur de nouvelles attaques contre un héritage que j’ai déjà considéré comme un acquis. Je me trompais lourdement

Alors qu’on célébrait le Voting rights act en 1965, Martin Luther tempérait les ardeurs en affirmant que malgré cette victoire significative, les activistes devaient redoubler d’ardeur, que leur travail n’était pas terminé. L’avenir lui adonné cruellement raison.

Dans l’immédiat, il faut s’inquiéter de tout un train de mesures pour limiter la portée du vote des minorités dans de trop nombreux États du Sud. Deux lois importantes sont actuellement bloquées au sénat en raison de l’obstruction systématique.

Handicapés par le refus de deux démocrates, Sinema et Manchin, de modifier une procédure vétuste que ne prévoyait pas la constitution, les démocrates échoueront probablement à préserver les acquis de la communauté noire.

Personne n’est naïf, démocrates et républicains ferraillent sur cet enjeu principalement pour des motifs électoralistes, mais dans ce cas, ce sont les démocrates qui sont du bon côté de l’histoire.

Plusieurs lecteurs et lectrices de ce blogue limitent leur analyse du contexte politique et social des Afro-Américains qu’en fonction de leurs préférences politiques. La question de la protection des droits civiques devrait être envisagée autrement que par une lorgnette démocrate ou républicaine. Du moins si on tend encore vers une démocratie qui soit réellement représentative.

Il est fort probable qu’un court et modeste billet ne parvienne pas à vous convaincre ou à vous inciter à regarder au-delà de votre affiliation à un parti ou un courant politiques. C’est la raison pour laquelle je termine en vous suggérant le tout nouveau livre de Laura Coats qui enseigne le droit à l’Université George Washington.

Intitulé Just Pursuit: A Black Prosecutor's Fight for Fairness, le livre fournit moult exemples des procédés auxquels on a recours pour s’en prendre aux droits civiques. S’il est possible que des législateurs ne soient pas racistes ou qu’ils ne pensent qu’à la victoire, les résultats de leurs manigances n’en affectent pas moins directement les minorités ou les plus démunis.

Je vous laisse sur un exemple tiré du bouquin de Coats : «People went to great lengths to try to engage in voter intimidation, whether it meant trying to move polling places to known Klan locations [or] changing or attempting to change the Election Day practices," she says. "Jurisdictions ... would try to advertise their elections on a different day than Election Day on Spanish language [radio] stations.»

Cette citation tirée d’un article du site NPR se résume bien en quelques mots : intimidation, désinformation et modifications des habitudes ancrées. Déplacer un bureau de vote près des lieux où le Ku Klux Klan est actif, ce n’est pas suffisant pour vous choquer? Martin Luther King jr est mort violemment il y a plus de 50 ans. Ce que la communauté noire et lui ont gagné de haute lutte est toujours en péril.