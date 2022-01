Nickel dans l’air: Québec écoute la science, dit le ministre de l’Environnement

Afin d’apaiser les citoyens de Limoilou inquiets, le ministre de l’Environnement assure s’en être remis à la science et la santé publique pour bientôt permettre l’augmentation des particules de nickel dans l'air sur son territoire.

«On a voulu bien faire les choses et on s’en est remis aux scientifiques et aux spécialistes qui, aujourd’hui, nous disent que de façon très sécuritaire on peut revoir cette norme», a plaidé le ministre Benoit Charrette, en marge de l’étude d’un projet de loi à l’Assemblée nationale mardi.

En déposant ce règlement le 16 décembre, Québec veut permettre à l’industrie minière de quintupler la norme d’émission de nickel dans son air chaque jour. L’industrie demandait au gouvernement de se pencher sur la question depuis plusieurs années.

«Les normes du Québec s’avéraient contraires à l’esprit de plusieurs autres à l’international», a signalé le ministre de l’Environnement, donnant l’exemple de l’Ontario et de l’Europe.

Pour le gouvernement Legault, le nickel est «une composante clé pour l’électrification des transports» et pour sa stratégie de développement de la filière de batterie, admet le ministre.

Inquiétudes

À l’automne 2012, un épisode de poussière rouge de nickel avait recouvert Limoilou en raison d’une opération de manutention au port de Québec.

Cet événement a marqué la population de Limoilou et il s’en était suivi une tempête juridique. La santé publique avait d’ailleurs reconnu que le nickel dans l’air ambiant pouvait présenter un risque de pathologies allergiques, mais un «risque négligeable» de cancer.

Un an plus tard, le gouvernement Marois a resserré la norme de présence de nickel dans l’air à 12 nanogrammes par mètre cube. Depuis, l’industrie minière réclame une révision, mettant énormément de pression sur les élus.

Le gouvernement de la CAQ a finalement accepté d’alléger la norme et la fera passer à un plafond de 70 ng/m3 par jour afin de «mieux exploiter son nickel».

Cependant, ceux qui émettent des particules devront respecter une moyenne de 20 ng/m3 par année. Cette moyenne doit protéger la population contre les effets néfastes du nickel sur la santé humaine, soutiennent les études de Québec.

Selon le porte-parole péquiste en la matière d’Environnement, Sylvain Gaudreault, le ministre devrait appliquer le principe de précaution dans ce dossier et revenir sur sa décision de modifier cette norme.

«On ne peut pas venir changer une norme qui a des impacts et qui créer de l’inquiétude dans une population locale sans tenir compte du principe de précaution. Visiblement, sur les normes de nickel, il y a des débats», dit-il.

Saga à l’hôtel de ville

L’opposition à la Ville de Québec souhaitait que le conseil municipal exprime son opposition à l’adoption du règlement, craignant pour la qualité de l’air.

Le maire Bruno Marchand veut, de son côté, écouter les experts lors d’un comité plénier le 7 février prochain avant de se prononcer.

Le ministre Charrette promet qu’il sera à l’écoute et que les avis seront pris en considération.

