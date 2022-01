Découvrez la nouvelle série «Nos géants» mettant en vedette les grands de notre histoire

Au fil des époques et dans différents domaines, des hommes et des femmes plus grands que nature ont façonné le Québec, de la Nouvelle-France à nos jours. Pensons à Samuel de Champlain, Gabrielle Roy, La Bolduc, Judith Jasmin et tous ces piliers qui ont notamment contribué à la vitalité et à la défense de la langue française.

À travers des capsules télé et Web portées par des personnalités bien de notre temps, la Fondation Lionel-Groulx fera découvrir ou redécouvrir Nos géants, dès le 17 janvier 2022, diffusées notamment sur TVA.

Consacrées aux personnages incontournables de notre histoire, ces 45 capsules les feront non seulement revivre dans les mémoires, mais «créeront et renforceront les liens affectifs entre le public et notre histoire, notre langue, notre culture», indique Myriam D’Arcy, directrice générale de la Fondation Lionel-Groulx, qui oeuvre à la promotion de notre histoire nationale.

Une personnalité chouchou du public québécois, qui chérit «un intérêt sincère et parfois connu, pour le personnage qu’elle présente», explique Mme D’Arcy, racontera son histoire, mettra en lumière ses réalisations, puis rappellera l’importance de son oeuvre.

Ces mariages entre des géants contemporains et ceux du passé se sont d’ailleurs souvent fait naturellement!

Des duos évidents

Mario Dumont par exemple, qui «incarne la droiture, l’homme se tenant debout pour ses principes, le nationalisme, était très ému de présenter Pierre-Stanislas Bédard, grâce à qui le français s’est imposé au parlement en 1793», indique Mme D’Arcy, soulevant des convictions et des traits de personnalité communs chez les deux hommes.

Le lien coulait aussi de source pour Sophie Thibault, qui présentera le parcours de Judith Jasmin, cette pionnière du journalisme au Québec et au féminin.

Tout comme pour Pierre Curzi, grand admirateur de l’explorateur Samuel de Champlain, le Père de la Nouvelle-France et pour Marie-Thérèse Fortin qui a incarné sur les planches Gabrielle Roy, ce monument de la littérature québécoise, canadienne et internationale.

Madame Pauline Marois a même eu la chance d’assister en 1982, à la canonisation de Marguerite Bourgeoys, pionnière de l’éducation en Nouvelle-France, tandis que Sophie Faucher n’a pas hésité à turluter pour joindre sa voix à celle de La Bolduc.

Sans oublier les Filles du Roy, Dorimène Desjardins, Calixa Lavallée et Camille Laurin que le public redécouvrira à travers les mots d’Annie-Soleil Proteau, France Castel, Émile Bilodeau et Sébastien Ricard, ainsi que plusieurs autres personnages qui ont modelé le Québec et dont les accomplissements résonnent encore aujourd’hui.

Rendez-vous sur plusieurs plateformes

Les capsules et la signature graphique du projet dévoileront une image à la hauteur du caractère gigantesque de ces hommes et femmes de notre histoire, dans un écrin résolument moderne.

Couleurs acidulées, animations, illustrations, images d’archives et signature graphique ont été entièrement élaborées sur mesure pour ce projet destiné au grand public et aux plus jeunes.

Dès le lundi 17 janvier, jour qui marquera le début de la première de trois saisons, il sera possible de faire connaissance avec ces importants personnages, au fil des 15 premières capsules développées par la Fondation Lionel-Groulx avec le soutien du gouvernement du Québec et la collaboration de Québecor pour leur diffusion.

Toutes les capsules, de même que du matériel pédagogique destiné aux classes de francisation et aux cours d’histoire des élèves de secondaires 3 et 4, seront aussi accessibles sur le site editionscec.com.