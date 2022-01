Parkland se paie les Aliments M&M

Le géant albertain des dépanneurs et stations-service Parkland Corporation a avalé les Aliments M&M, a annoncé l’entreprise ontarienne de repas surgelés.

Ce faisant, le distributeur de carburant basé à Calgary met la main sur plus de 300 boutiques et plus de 2000 points de vente M&M Express, en plus de pouvoir se mettre sous la dent plus de 500 recettes de produits surgelés.

Cette transaction marque un virage pour les deux entreprises. Dans le cas de Parkland, il s’agit avant tout d’une façon de bonifier son offre alimentaire sur tous ses marchés, a expliqué le vice-président principal en marketing stratégique et innovation, Ian White.

«L'approche novatrice de M&M en matière de préparation des aliments, de réseau national de magasins et d'élaboration de menus nous permet d'offrir de nouvelles options d'aliments dignes d'un restaurant qui complètent nos restaurants de service rapide existants. Nous prévoyons accroître cette capacité dans toutes nos régions d'exploitation», a détaillé le haut dirigeant de Parkland.

Du côté de M&M, la transaction marque la fin d’un repositionnement stratégique, en vertu duquel l’entreprise basée à Mississauga a renouvelé son image de marque et transformé ses magasins.

La marque M&M est là pour rester, tout comme le réseau de franchises, a d’ailleurs assuré l’entreprise.

Parkland est présente un peu partout au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans les Amériques et les Antilles. Au Québec, elle détient notamment la bannière Ultramar, récupérée dans la foulée de l’achat de CST Brand par Couche-Tard en 2016.

La transaction, dont le montant n’a pas été dévoilé, devrait se conclure officiellement au cours du premier trimestre de 2022, une fois les autorisations obtenues, notamment en vertu de la Loi sur la concurrence.

