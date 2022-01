Plus de la moitié des entreprises au Québec n’ont pas de politique de développement durable

Plus de la moitié des entreprises québécoises n’ont aucun objectif ni de politique de développement durable, selon un sondage de la firme KPMG dévoilé mardi.

Pourtant, 68 % des répondants se disent influencés à titre de consommateur par les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). De plus, 67 % des répondants affirment que les facteurs ESG sont importants dans le choix de leur employeur.

Parmi ces facteurs, on retrouve notamment le soutien de l’économie locale et des emplois locaux ainsi que le choix de matériaux recyclables et/ou compostables.

«Il est important de s’appuyer sur nos forces en matière de recherche et d’innovation, ainsi que d’encourager nos entrepreneurs à collaborer et à échanger, pour se démarquer sur les marchés nationaux et internationaux», a déclaré le ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon, par communiqué.

Près de la moitié des répondants ont également affirmé qu’ils devront repenser leur réseau de distribution en raison des changements de comportement des consommateurs, notamment en privilégiant l’achat en ligne et la livraison rapide et gratuite.

«Pour s’assurer que les organisations soient en mesure de répondre aux besoins de leurs clients, les solutions sont: positionner les centres de distribution plus proches des consommateurs, identifier les produits les plus vendus et les plus livrés ou encore conserver un inventaire plus important d’un nombre restreint des produits les plus vendus», a noté KPMG dans son enquête, soulignant qu’une optimisation du réseau de distribution peut mener à une réduction de 5 à 10 % des coûts opérationnels.

Le sondage a été mené à la fin septembre, auprès de 767 personnes, dont 64 % exercent un poste exécutif.

