Pour répondre à un appel à l’aide

Comme « Sylvie » de ce matin, lors de ma préménopause, j’ai expérimenté un sévère problème de xérostomie (sécheresse buccale). J’ai frappé en vain à toutes les portes, avant de découvrir « l’association du Syndrome de Sjogren », une association de bénévoles qui apporte de l’information et du soutien aux personnes (surtout des femmes), présentant un problème de bouche ou d’œil sec.

Trop peu de professionnels de la santé connaissent l’existence de ce syndrome invalidant auquel il existe des solutions, pourvu qu’il soit bien le problème de votre lectrice. Je compose avec cette maladie auto-immune depuis plus de 25 ans. Même cela n’est pas facile à accepter tous les jours, ça se contrôle. D’abord en changeant sa manière de vivre, pour se reconstruire différemment, et surtout en acceptant certaines douleurs, et la fatigue associée, pour surmonter le problème.

Anonyme

J’ai eu si peu de retours de courrier sur ce problème que je m’empresse de communiquer les informations pertinentes pour le régler. Les coordonnées de l’association à laquelle vous faites référence sont : https://sjogrens.ca/quest-ce-que-le-syndrome-de-sojgren