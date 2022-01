Pourquoi choisir le mini-chalet

Avec la pandémie qui sévit, les gens veulent sortir de leur maison, où ils passent souvent 100 % de leur temps à cause du télétravail.

Le mini-chalet en campagne est une option qui s’offre à eux.

Le mini-chalet est d’une grandeur approximative de 120 à 540 pieds carrés (50 m2). Il peut être construit dans des endroits souvent moins accessibles. On le retrouve sur des plateformes à flanc de montagne, près d’une rivière, d’un lac, en forêt ou même dans un arbre.

La location

La location de mini-chalets est de plus en plus populaire au Québec et si on jette un coup d’œil sur les sites de location de chalets, je peux vous dire qu’ils sont très occupés ces temps-ci. Un mini-chalet n’est pas conçu pour accueillir beaucoup d’invités, la plupart du temps, c’est pour maximum 2 à 4 personnes.

Le prix de la location varie entre 150 et 300 dollars la nuit. Malgré leurs dimensions plus restreintes, il y a quand même beaucoup d’équipements. On peut cependant oublier le lave-vaisselle, la laveuse et la sécheuse.

La construction

Le mini-chalet peut être construit sur place par un entrepreneur, on peut le commander en usine et il est installé rapidement de façon modulaire.

On peut aussi acheter des ensembles prêts à monter. Il n’y a généralement aucune fondation, donc aucun sous-sol, et il est construit la plupart du temps sur des pieux.

Économies potentielles

L’achat d’un grand chalet ajoute des dépenses supplémentaires que vous devez planifier dans votre budget. La construction d’un mini-chalet pour soi-même vous permettra d’économiser beaucoup d’argent.

Voici les économies :

Prix d’achat

Hypothèque moindre

Taxes municipales et scolaires

Assurances

Frais énergétiques

Achat de meubles

La réglementation des municipalités

Peu importe la grandeur de votre mini-chalet, vous avez quand même besoin d’un permis de votre municipalité pour construire. Il est à noter que si vous voulez faire de la location à court terme, très peu de municipalités le permettent.

Si vous décidez de construire des mini-chalets pour offrir en location, le plus rentable est de pouvoir en construire plusieurs sur un même terrain.

Pour vous donner un exemple de la quantité de mini-chalets que vous pouvez installer sur un terrain, voici un extrait de la réglementation de la ville de Brownsburg-Chatham, dans les Laurentides.

L’exemple de Brownsburg-Chatham



Dimension du lot Nombre maximal de mini-chalets autorisés 4000 m2 et moins 1 4001 à 5000 m2 2 5001 à 7000 m2 6 7001 à 10 000 m2 9 Plus de 10 001 m2 12

Conseils

◆ Vérifiez toujours avec votre municipalité avant de commander votre chalet pour connaître les restrictions en vigueur.

◆ Le financement de plusieurs mini-chalets sur un terrain n’est pas facile à obtenir avec les banques. Voyez à utiliser votre équité ou marge de crédit hypothécaire de votre maison.

◆ N’oubliez pas que même si c’est un mini-chalet, vous avez quand même besoin d’installations septiques et d’un puits artésien.