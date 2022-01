Singh est «profondément inquiet» du «vaccimpôt» proposé par Québec

Le chef du NPD Jagmeet Singh s’est dit «profondément inquiet» par la proposition du gouvernement Legault d’imposer une taxe dirigée aux personnes qui refusent de se faire vacciner contre la COVID-19.

«Faire payer les gens à cause de leur choix en matière de santé est quelque chose qui porte atteinte à l’universalité de notre système de santé, alors qu’il doit être là pour tous ceux qui en ont besoin», a-t-il déclaré lors d’un point de presse virtuel mardi matin.

M. Singh a réitéré que son parti a déjà soutenu et continue à soutenir l’idée d’une vaccination obligatoire dans certains contextes.

Il dit aussi dit «comprendre la frustration des gens» envers la minorité qui refuse de recevoir le vaccin.

Selon les chiffres de la santé publique québécoise, les personnes non vaccinées ont 15 fois plus de chances de se retrouver à l’hôpital en raison de la COVID-19 que les personnes vaccinées.

Les détails de la proposition de Québec ne sont pas dévoilés à ce stade-ci, n’empêche, ils ont déjà suscité de fortes réactions à travers le pays. Les premiers ministres de l’Ontario, de l’Alberta, entre autres, ont d’ores et déjà signalé qu’ils n’emboîteraient pas le pas.

Avec sa déclaration mardi, M. Singh rejoint pour une rare fois le chef conservateur, Erin O’Toole. Ce dernier a qualifié le «vaccimpôt» d’«injuste» lundi.

À l’émission «Tout le monde en parle» dimanche soir, M. Legault a soutenu que le gouvernement ferait tout en son pouvoir pour rejoindre chaque adulte non vacciné afin d’exclure ceux qui n’ont pas reçu le vaccin en raison de troubles de santé, mentale ou physique, ou alors les personnes qui n’étaient tout simplement pas renseignés.

Les données actuelles au Québec indiquent que la moitié des personnes qui se trouvent aux soins intensifs sont non vaccinées, même si elles ne représentent que 10 % de la population adulte. Conséquemment, les personnes non vaccinées ont 9 fois plus de chances de se rendre aux soins intensifs en raison de la COVID-19.

Nouvellement papa d’une fillette, Jagmeet Singh prévoit tout de même poursuivre le travail lors de la reprise des travaux parlementaires le 31 janvier.

