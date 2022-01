Un juge de la Cour suprême refuse de porter un masque anti-COVID

WASHINGTON | Un juge de la Cour suprême des États-Unis était vivement critiqué mardi pour son refus apparent de porter le masque lors des audiences, une attitude reflétant le climat dégradé au sein de la vénérable institution.

Pour la seconde semaine consécutive, le conservateur Neil Gorsuch était mardi le seul des neuf sages de la haute cour siégeant à visage découvert, ont rapporté les rares journalistes autorisés à être présents dans le bâtiment.

Le port du masque est un marqueur politique très fort aux États-Unis, où l'obligation de se couvrir le visage, en vigueur dans certains endroits, est considérée comme une entorse aux libertés individuelles par une grande partie de la droite.

Les juges de la Cour suprême aiment à répéter qu'ils se tiennent au-dessus de la mêlée politique et insistent sur la collégialité de leurs travaux. Ils ont toutefois de plus en plus de difficulté à masquer les profonds différends entre la solide majorité conservatrice (six juges) et la minorité de gauche (trois).

Le chef de la Cour, John Roberts, un conservateur modéré qui s'évertue à faire le lien entre les deux blocs, avait, selon des sources citées par la radio publique NPR, demandé à tous les juges de se masquer après les vacances de fin d'année.

D'après la radio, il avait formulé cette demande par considération pour leur consoeur progressiste Sonia Sotomayor qui souffre de diabète et est plus vulnérable en cas de contamination.

Tous ont accepté, sauf Neil Gorsuch - l'un des trois magistrats nommés par Donald Trump, a ajouté NPR.

D'après la radio, son attitude a poussé Sonia Sotomayor, qui siège à ses côtés dans la salle d'audience, à prendre ses distances. Depuis une semaine, elle participe de fait aux débats par lien audio, depuis son bureau.

Bien que Neil Gorsuch soit peu connu du grand public, son attitude était parmi les sujets les plus discutés mardi sur Twitter.

« Je suis tellement contente de ne pas avoir voté pour ce fumier. Quel genre de personne fait ça ? », a notamment tweeté l'ancienne sénatrice démocrate Claire McCaskill sur Twitter, qui s'était opposé à sa confirmation en 2017.

Sollicitée par l'AFP, la Cour suprême n'a pas précisé quelles mesures sanitaires s'appliquaient en son sein.

La haute juridiction avait totalement fermé en mars 2020 et ses juges ont tenu leurs audiences par téléphone, depuis leur domicile, pendant des mois. En octobre, tous vaccinés, ils se sont retrouvés à Washington, souvent sans masque, avant que cette protection ne réapparaisse en même temps que le variant Omicron.

