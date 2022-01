GUAY, René



À St-Jérôme, le 15 janvier 2022 est décédé à l'âge de 93 ans, M. René Guay époux de Mme Marguerite Jérôme.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Ginette, Michèle (Bernard), Yves (Sylvie), Robert (Diane), France (Guy) et Dominique (Martine). Il quitte également ses petits-enfants Éric, Judith, Joël, Vanessa et Philippe, ses arrière-petits-enfants, son frère Georges (Lise), ses belles-soeurs Marie-Paule (feu Jean-Louis) et Diane (feu Richard), son beau-frère Réal ainsi que ses autres parents et amis.Vu les circonstances actuelles reliées à la COVID-19, les rituels funéraires se dérouleront dans l'intimité de la famille.M. René Guay a été confié à la :