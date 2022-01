BONVOULOIR, Agathe



Le 10 janvier, au CHSLD Jeanne Leber de Montréal, nous a quittés Agathe Bonvouloir, fille de feu René Bonvouloir et feu Germaine Ducharme. Elle était âgée de 77 ans.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Lucie et Blandine, sa belle-soeur Hélène Gadoua (feu Maurice), son beau-frère Franklin Bayol (feu Thérèse), sa tante Rita, ses neveux et nièces, Louise, Pierre, Anik et François Bonvouloir, Yves, Christine et Isabelle LeSeigle (feu Odile), Marc et Michel Avigliano (Blandine), ses cousins américains, Richard Blais (feu Lorraine), Paul, Jean-Louis (Penny), Marc Bonvouloir (Sandra), Robert (Angne), Rolland Gingras (Diane) et Doris Frégeau (feu Marielle).Un service funéraire sera célébré à une date ultérieure à Saint-Guillaume.Merci au personnel du CHSLD Jeanne Leber pour son dévouement envers Agathe.