GIGUÈRE, Marie-Marthe



À Laval, notre petite maman d'amour nous a quittés le 4 janvier 2022.Marthe Giguère, 92 ans, épouse de feu (Jean Paul Nadeau), laisse dans le deuil ses enfants Réjean, Danielle (Yves), Suzanne (François), Johanne (Pierre), Pierre (Annie) et Benoît (Geneviève). Elle laisse également 13 petits-enfants, plusieurs arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, ainsi que ses soeurs Laurette et Laurianne (Alfred), de nombreux neveux, nièces et amis.Une cérémonie commémorative aura lieu à une date ultérieure.