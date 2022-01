ROSS (EMOND), Claudette



À Magog, le 10 janvier 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Claudette Emond Ross, épouse de monsieur Claude Ross.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils feu Robert et Richard (Nathalie Malo); ses six petits-enfants ainsi que ses arrière-petits-enfants.Elle laisse également ses soeurs Lise Barrette (Léonard Scott) et Nicole Dupras et ses frères Norman Snow (Nicole) et Allan Snow (Ginette) ainsi que ses neveux et nièces et autres parents et amis.Afin de respecter ses dernières volontés, il n'y aura ni condoléances ni funérailles.La famille désire remercier le personnel médical pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.Tél.: (819) 843-4473 / Téléc.: (819) 843-4563Courriel: info@ledouxmagog.comwww.ledouxmagog.com