SALVAS, Raymond



À l'Unité Myosotis du Centre d'hébergement de Tracy, le 17 janvier 2022, est décédé à l'âge de 88 ans, M. Raymond Salvas, époux de feu Claire Pepin, demeurant à Sorel-Tracy.M. Raymond Salvas laisse dans le deuil ses enfants : Diane (feu Gérard Tellier), Jean (Manon Poirier), Alain, Michel (Manon Bouchard), ses petits-enfants : Benoît, Amélie, Joanny, Geneviève, feu Frédéric, Philippe; plusieurs arrière-petits-enfants; ses soeurs et son frère : Claire (feu Orient Thibeault) et Denise (feu Yvon Lahaie), feu Jean-Maurice, ses beaux-frères : Jean-Marie (Réjeanne Rondeau), feu René (Thérèse Boudreault), Denis; sa belle-soeur Cécile (Thommy Hunt); ainsi que plusieurs autres neveux et nièces, parents et amis.Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, les cérémonies seront reportées à une date ultérieure. La journée et l'heure vous seront communiquées dans les médias quand elles seront connues.La famille remercie le personnel de l'Hôtel-Dieu de Sorel ainsi que ceux de l'Unité Myosotis pour leur dévouement et les bons soins prodigués.S. JACQUES & FILS INC.75 ÉLIZABETH, SOREL-TRACYTél. 450-743-5566