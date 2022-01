BRUNELLE, Denis



À Laval, le 15 janvier 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Denis Brunelle, époux de Mme Yolande Parent.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Christian (Danielle), Manon, Stéphane (Jocelyne) et Nathalie (Elisa), ses petits-enfants: François, Simon, Jonathan, Catherine, Kim, Maude et Marc-André, ses 13 arrière-petits-enfants ainsi qu'autres parents et amis.3495, BOUL. DAGENAIS OFABREVILLE450-473-5934