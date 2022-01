LABOURSODIÈRE, Noëlla

Rodrigue



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de Mme Noëlla Rodrigue Laboursodière survenu le 28 décembre 2021, à l'âge de 91 ans.Elle laisse dans le deuil après 72 ans de mariage, son époux M. Roger Laboursodière, ses enfants Ginette, Diane, Nicole et Pierre, ses gendres et sa belle-fille, Jacques Giroux, feu Luc Choquette, Gilles Robineau et Martine Larouche, ainsi que ses petits-enfants feu Julie, Jean-Philippe, Justine et Florence.Un grand merci à tout le personnel de la Maison des Bâtisseurs, pour les soins palliatifs et votre gentillesse.Une journée souvenir aura lieu plus tard cette année, lorsque les circonstances sanitaires seront plus favorables.