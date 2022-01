CÔTÉ, née CHAMPAGNE

Constance



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Constance Champagne, survenu le 30 décembre 2021, à l'âge de 77 ans. Elle était l'épouse de monsieur André Côté.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Nathalie (Jocelyn), t Chantal, ses petits-enfants Florence, Camille et Antoine, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Étant donné les circonstances actuelles, les funérailles se tiendront en privée et sur invitation.Une cérémonie virtuelle sera célébrée à 16 h, le vendredi 28 janvier 2022, en la chapelle de la Résidence funéraire.Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à voir en direct ou en rediffusion la célébration via le site internet du salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'Arthrite.La famille tient à remercier l'équipe des soins de l'hôpital Pierre-Boucher.