ZAMBARDI, Domenico



Dimanche le 2 janvier 2022, Domenico Zambardi, fils de feu Benedetto Zambardi et de feu Teresa Verdone, nous a quittés à l'âge de 60 ans.Humble, simple, et plein d'amour et bonté, tout le monde l'appelait "mon frère". Notaire de profession, judicieux, droit et empatique, père entièrement dévoué, son quotidien fut composé de labeurs constants, accomplis avec son énergie et de son optimisme légendaire. Sa douceur, son élégance et son sourire sont gravés en nos mémoires, à tout jamais.Il laisse dans le deuil son fils Benedetto (Benny), son frère et belle-soeur Pasqualino et Enrica, ses nièces Stefania et Gabriella, son oncle et ses tantes, ses cousins et cousines, parents et amis, et la mère de Benny.La famille se réunira au Mausolée St-Martin, édifice arrière du complexe funéraire:dimanche le 23 janvier 2022 dès 10h. Une cérémonie religieuse y aura lieu à 13h30 en la chapelle.Les nouvelles mesures sanitaires limitent à 25 personnes sans rotation possible lors de la période des condoléances et de la cérémonie. La période de condoléances et la cérémonie se tiendront sur invitation seulement. Merci de votre compréhension.