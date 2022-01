[BALADO] La Zone payante: l’arrivée des gros canons

Si les parties du dernier week-end ont laissé les nombreux partisans de la NFL sur leur appétit, il est plutôt sage d’annoncer que la prochaine semaine des séries devrait combler les plus difficiles.

Les équipes plus faibles étant maintenant écartées, Aaron Rodgers et ses Packers entrent en scène, tout comme les Titans, avec le probable retour du monstrueux porteur de ballon Derrick Henry. C’est le temps de sortir les ailes de poulet pour ce qui devrait donner du grand football dans ce que plusieurs appellent la meilleure fin de semaine de ballon ovale de la saison.

La Zone payante revient également sur la fin de match entre les Niners et les Cowboys. Plus de 50 millions de personnes ont assisté en direct à la bourde monumentale de la formation de l’Amérique. Qui est à blâmer pour cette défaite de Dallas qui a été la partie la plus écoutée des sept dernières saisons du Wild Card Weekend?

Votre trio infernal aborde également les nombreux mouvements de personnel dans les équipes du circuit Goodell qui sont déjà en congé.

Un épisode fort chargé, puisque vos experts tentent d'expliquer le peu de qualité des parties de la dernière fin de semaine.

Comme c’est le cas depuis un bon moment, les questions pertinentes de nos auditeurs continuent de prendre une place importante dans votre balado préféré.

Vos experts tenteront également de garder le compas dans l’œil après avoir signé une fin de semaine parfaite au jeu des prédictions. Toutes les parties sont scrutées à la loupe avec une analyse minutieuse pour bien mettre la table afin de pouvoir savourer chaque match à sa juste valeur.

Que serait un épisode de La Zone payante sans sa fameuse chronique «Au bar»? Encore une fois cette semaine, des invités de marque sont condamnés à prendre quelques consommations pour faire oublier leurs plus récentes bourdes. Un pivot vedette en compagnie d’un ami zébré sont à l’honneur pour ce succulent segment.

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné, Jean Carrier et Stéphane Cadorette.

