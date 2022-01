[BALADO] Le point sur la viande de culture

Depuis déjà un bon moment, on cherche à trouver le moyen de créer de la protéine animale de manière artificielle dans le but d'alléger un peu l’effroyable bilan énergétique, sanitaire et environnemental de l’élevage animal pour nos usages alimentaires.

La viande de synthèse ou viande de culture, représente un espoir qui fait de plus en plus jaser.

S’il y a 15-20 ans c’était encore de la science-fiction, c’est désormais possible depuis 2013, avec la création du premier burger in vitro.

Celui-ci avait par contre un coût prohibitif de 300 000$ la boulette.

Où en est-on aujourd’hui avec la viande de culture? Va-t-on finir par en faire pousser à moindre coûts? Si oui, quand?